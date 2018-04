Nechte se probudit studentskou tvorbou na filmovém festivalu v Písku

Karlovy Vary, Uherské Hradiště, Jihlava, ale před ní ještě Písek. V letošním seznamu filmových festivalů by fanouškům kinematografie rozhodně nemělo chybět jihočeské město. To ovládne od 17. do 19. října tvorba začínajících umělců z celého světa, kteří se představí na již 14. ročníku Mezinárodního festivalu studentského filmu. Kromě projekcí 39 snímků bojujících o letošní Grand Prix vás do tvůrčího víru vtáhnou besedy a workshopy s odborníky, řada koncertů i divadlo.



Mezinárodní festival studentského filmu vás probudí

Letošní ročník píseckého festivalu s mottem "Nechte se probudit studentským filmem" nabídne pestrou filmovou nadílku. Do soutěže se totiž přihlásilo téměř 300 snímků z 39 zemí, mezi nimiž nechyběly ani exotický Tchaj-wan, JAR či Mexiko.

Odborná porota v čele s britským producentem Colinem McKeownem nakonec vybrala 39 filmů, které budete moci zhlédnout v píseckém kině Portyč. V programu nechybí ani čeští zástupci, například hraný film Žena, bůh a pomeranč od Kristiana Hrušovského či animované Kuchyňské pohádky z dílny Vojtěcha Domlátila. Příběh o slánce, cukřence a jejich záchranné akci proti zákeřné, rapující tatarce si nesmíte nechat ujít.

Soutěžní filmy se každý den budou promítat ve dvou blocích, dopoledním od 10 do 12 hodin a odpoledním od 13 do 15 hodin. Výjimkou bude jenom neděle, kdy se v druhém bloku představí nesoutěžní, ale za to originální díla mladých autorů z Japonska, Argentiny či Turecka. Zároveň si na festivalu budete moci užít i speciální promítání celovečerního filmu Radima Špačka Místa, jenž měl premiéru 16. září a momentálně se hraje v kinech po celé republice.

V Písku se bude tančit i diskutovat

Probouzet bude písecký festival nejenom studentským filmem ze všech světových kontinentů, ale i besedami či workshopy. Diskutovat budete moci například s producentkou Nelly D. Jeníčkovou o crowdfundingu, novém způsobu financování projektů. Do světa hudebních videoklipů vás zavede hudební kritik Pavel Klusák a hudbě se ve svém workshopu bude věnovat i jeden z porotců, hudební skladatel Jan P. Muchow.

Do správného rytmu naladí návštěvníky páteční koncert skupiny Sto zvířat či noční vystoupení DJs v Divadle Pod čarou. V sobotu program doplní hudba známého hudebníka Tea Jay Ivo, od 22 hodin rozezní místní Pí local club Circus Ponorka, který vystřídá skupina Ventolin. Poslední festivalový den bude patřit poctivému bigbítu v podání pražské formace Ráj houbařů.

Ranní ptáčata a milovníci divadla si v rámci festivalu budou moci vychutnat inscenaci #jsi_user, kterou v pátek v 9 hodin představí pražské divadlo Ypsilon. Příběh o internetu a životě na něm probudí do reality nejednoho diváka. Nejmladší návštěvníci festivalu se v Písku také nebudou nudit. Připraven je pro ně workshop ve Sladovně, kde si budou moci namalovat vlastní sádrový magnet ve tvaru rybičky.

Filmový festival nezapomněl ani na nejmenší a připravil si pro ně workshop ve Sladovně

Cena akreditace na celý festival je 200 korun, pro seniory platí 50% sleva. Vstupenky na jednotlivé bloky dostanete za 40 korun, na koncerty se částka pohybuje mezi 100 až 150 korunami. Ovšem workshopy a besedy jsou pro všechny zdarma.



Festival outdoorových filmů

Pokud vás festival studentských filmů správně naladí a budete mít opět chuť na návštěvu kina, vyznačte si v kalendáři dny 30. říjen až 6. listopad. V Písku se bude konat putovní Festival outdoorových filmů o extrémních sportech, horolezectví či cestování. Dokumenty vás zavedou do různých částí světa a o exotických místech se budete moci dozvědět víc díky různým besedám. Cena lístku na jeden film je 50 korun.



Písek - město filmu

Budete-li mít mezi projekcemi čas, určitě si prohlédněte krásy jihočeského města, zvaného i Florencie českého jihu či Perla na řece Otavě. Jednou z jeho dominant je nejstarší most v Čechách, který byl postaven dřív než slavnější pražský Karlův most. Záběry naň jste mohli zahlédnout například ve filmu Václava Kršky Z mého života, jenž líčil život světoznámého skladatele Bedřicha Smetany.

Ve městě Písek najdete i nejstarší most v Čechách, který má víc let než známější Karlův most v Praze

Město Písek ale zazářilo i v dalších snímcích, například Měsíc nad řekou, Hogo Fogo Homolka, Discopříběh či hudební komedii V peřině. Dodnes se zde udržuje silná filmová tradice skrze umělecké školy či filmové festivaly.