Nechte se donést za muzikálem do Londýna

Vstup do soutěže najdete na www.facebook.com/budclassic.

Atmosféra Londýna na vás při jeho návštěvě dýchne okouzlující osobitostí. Londýn je vyhlášenou kosmopolitní metropolí plnou kulturních i historických památek, ale i evropskou mekkou muzikálů.

Věděli jste například, že v Londýně se mluví více než 300 jazyky a má nejvyšší koncentraci turistických zajímavostí v celé Británii? Je to i město hudby - je tu na 400 míst, kde se hraje všechno od opery po jazz, rock nebo hip hop a celé město je poseté slavnými hudebními památníky.

V období od 1. do 21. března 2010 máte v soutěži "Nes kafe dál" jedinečnou šanci vyhrát letecký zájezd do Londýna včetně ubytování a vstupenek na vybraný muzikál a do unikátního muzea hudby British Music Experience.

Ve hře jsou také vstupenky na jeden z velkých letních hudebních festivalů v Česku či na Slovensku pro vás a vaše přátele. Hrajte o dobře vyladěné hudební zážitky.

Dva národy, dvě pohlaví, čtyři štafety

Soutěž bude probíhat na území ČR a Slovenska. Je založena na principu štafety, v níž si účastníci mezi sebou budou předávat velkou maketu červeného hrnku NESCAFÉ. Stát proti sobě budou týmy českých a slovenských mužů a žen.

Dva národy, dvě pohlaví, čtyři štafety. Ta štafeta, do níž se během konání soutěže zapojí nejvíce účastníků a hrnek přitom projde předem vytyčenými průchozími body, vyhrává. O tom, jak tento boj dopadne, můžete nemalou měrou rozhodnout právě vy.

Již brzy se ukáže, zda jsou lepšími týmovými hráči muži nebo ženy a zároveň, jestli jsou Češi větší nadšenci do soutěžení než Slováci. Zapojte sebe a své kamarády/kamarádky do soutěžního klání a předveďte svým drahým polovičkám, jak se dokážete položit do hry a táhnout za jeden provaz, resp. hrnek.

Nechte se povzbudit novou, jemně vyladěnou chutí kávy NESCAFÉ Classic a zapojte se do jedinečné soutěže! Veškeré informace o soutěži včetně pravidel a možností, jak se zapojit do hry, naleznete na http://www.facebook.com/budclassic.

Komfortní cestu do britské metropole a ubytování pro vítěze zajistí British Airways (www.ba.com), o kulturní vyžití se postará britská cestovatelská centrála VisitBritain (www.visitbritain.cz).