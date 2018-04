Nechte cyklisty pít, prosí vinaři poslance

Nejen, že se zákon týká vinařů samých, když jedou ze sousedova sklípku nebo z hospůdky na kole domů. Ale ještě jim odhání klienty.

Jižní Morava se totiž rozhodla přilákat do kraje turisty na takzvané vinařské cyklostezky, které vedou krajem od jednoho vinného sklípku ke druhému. A cyklisté teď nemají důvod, aby se ve sklípcích zastavovali. Pokud by okusili vína a jeli by dál, hrozila by jim opravdu velká pokuta.

Po změně zákona volají už i z jihomoravských radnic, které si od cyklistů slibovaly zvýšení turistického ruchu. Starostové budou žádat poslance, aby při novelizaci silničního zákona mysleli na větší toleranci k cyklistům.

O novelu zákona se zasazuje například i starosta Veleslavína Stanislav Gregůrek. "Dvě deci vína jako osvěžení při vyjížďce po cyklostezce přece není žádný zločin," vysvětluje. Zdaleka není sám. "Blížíme se prohibici. Po cyklistech přijdou na řadu jezdci na kolečkových bruslích a nakonec chodci. Zkuste na vesnici říct dědečkovi, že z vinohradu půjde na své vínko pěšky, a na kolo ať zapomene," kroutí hlavou starosta Vlčnova Jan Pijáček.

