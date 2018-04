Nechcete zažít Fukušimu? Tipy na země, kde se vám to nestane

Server expatify.com vytipoval osm zemí, které jsou relativně daleko od potenciálních atomových havárií a většina z nich by si tento status měla uchovat v následujících desetiletích či dokonce ještě déle.

1. Austrálie

Austrálie je zatím největší zemí světa, která neprovozuje jaderné elektrárny a ani je nemá v plánu stavět.

Odlehlá poloha Austrálie na mapě světa jí zároveň zaručuje i dostatečnou vzdálenost od většiny zemí s vysokou koncentrací jaderných elektráren. Vzdálenosti zhruba 5 000 kilometrů jižně od Japonska se není třeba obávat, protože převládající větry nikdy nevanou tímto směrem. Austrálie tak může leckomu připadat jako nejbezpečnější místo na zemi, píše expatify.com.

Na druhou stranu je fakt, že na území Austrálie se nachází téměř čtvrtina veškerých světových ložisek uranu a také uranových dolů. A hlavním důvodem, proč země nepotřebuje reaktory a další energetické zdroje, jsou bohaté zásoby uhlí a přírodního plynu.

2. Nový Zéland

Ačkoli poměrně nedávno se tady objevily diskuze na téma jádra a případné výstavby jedné či více elektráren, v současné době žádné konkrétní plány neexistují a Nový Zéland obecně zaujímá zamítavý postoj k jaderné energii.

Více než 50 procent energie země čerpá z vodních elektráren.

Vzhledem k tomu, že jediným blízkým sousedem, odkud vanou stálé větry, je Austrálie, která jádro nemá, je možné Nový Zéland považovat za nejvzdálenější zemi na této planetě, kterou by mohl zasáhnout nějaký radioaktivní spad.

Jasně, můžete si vybrat nějaký ostrov v Jižním Pacifiku, který má ještě méně sousedů, ale tady se téměř určitě ocitnete blíže tryskovému proudění, které může zachytit větry ze zemí s jadernými elektrárnami poblíž rovníku nebo na severu.

3. Kolumbie

Nejenže se Kolumbie v poslední době stala novým hitem cestovatelů, přitažlivou by se navíc mohla stát i pro ty, kteří se chtějí dostat co nejdál od jádra. V současné době jsou v celé Jižní Americe v provozu pouze čtyři reaktory, z toho dva v Brazílii a dva v Argentině, ve Střední Americe jsou pak jen dva reaktory v Mexiku.

Kolumbie je pátým největším světovým producentem uhlí, takže nebude mít potřebu, a to v dlouhém časovém horizontu, stavět drahé nukleární reaktory.

4. Kambodža

Ti, kteří hledají levnou zemi k žití, by mohli najít svoje štěstí v Kambodži. I v tomto království, které patří k nejchudším zemím v regionu, se sice začaly nedávno objevovat diskuze na téma jaderné energie. Pokud by se ale něco takového vůbec začalo realizovat, nebylo by to dříve než za 20 let.

Sousední Vietnam plánuje výstavbu jedné elektrárny na rok 2014 a Thajsko do budoucna dokonce hned čtyři, takže oblast v příštích deseti letech nejspíš nezůstane bez jádra. Zatím ale Kambodža představuje velmi lákavou destinaci s výjimečnou kombinací krásné přírody a cenové dostupnosti.

5. Kostarika

Kromě toho, že Kostarika nemá jaderné reaktory, sem ekologicky smýšlející jedince může přilákat fakt, že tento středoamerický stát se pyšní obrovským počtem národních parků, zaujímajících čtvrtinu rozlohy země. Navíc tu nemají žádné vojenské základny.

Až 90 procent energie Kostarika získává z 12 vodních elektráren a několika větrných farem, nadbytek dokonce vyváží do některých sousedních zemí. Nejbližším jaderným sousedem ve středoamerickém regionu je Mexiko s pouhými dvěma reaktory.

Není divu, že ceny nemovitostí v Kostarice jsou poměrně stabilní.

6. Belize

Belize je velkým magnetem mnoha novodobých emigrantů, kteří se tu v posledních desetiletích usazují.

Tato malá zemička s počtem obyvatel přesahujícím jen málo přes 300 tisíc také nemá žádné jaderné elektrárny a není ani reálné, aby se zde nějaké stavěly.

Na rozdíl od Kostariky není tak ekologická, protože většina elektrické energie pochází z dováženého uhlí. Každopádně život je tady snadný, krajina nádherná a rozhodně máte jistotu, že se vám za domem neroztaví žádný reaktor.

7. Nepál

Nepál je bez atomové energie a pravděpodobně navždy zůstane. Krásnou zemi uprostřed Himálaje nicméně obklopují země, které jaderné elektrárny mají, takže případná jaderná havárie poblíž se vyloučit nedá. Většina lidí však žije v údolích mezi velkolepými horskými štíty, jež by mohly do jisté míry sloužit jako ochrana před spadem.

Téměř veškerou energii v zemi dodávají vodní elektrárny. Funguje to dobře, problémy tu ale můžete zažít v období sucha. V měsících od října do května mohou hladiny řek klesnout tak nízko, že dochází k výpadkům elektřiny v celé zemi, trvajícím i 14 hodin. Což uprostřed zimy nemusí být právě idyla.

8. Peru

Další nádhernou zemí bez atomových elektráren je Peru, které s jádrem taky zatím vůbec nepočítá.

Peru získává většinu elektrické energie z vodních elektráren a zásob přírodního plynu, které se jeví jako téměř nevyčerpatelné. Proto v zemi chybí jakákoli touha stavět v budoucnu drahé reaktory.

Jihoamerická země na západním pobřeží Jižní Ameriky má sice dva jaderné sousedy, Brazílii a Argentinu, ty ale leží ve směru větru. Protože na jižní polokouli se vyskytuje už jen pár dalších jaderných elektráren, Peru by v případě jaderné katastrofy určitě bylo jedním z bezpečných útočišť.