"Vyjel jsem v polovině srpna loňského roku a namířil jsem si to přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Moldávii, Ukrajinu do Ruska. Na kole jsem objel Kaspické moře a dostal se na nádherné stepi Kazachstánu," vypráví cyklista, který před dvěma lety na stejném dopravním prostředku dojel také do Vladivostoku.

Po potížích s vyřízením víz se mu poté otevřely hranice Iránu, Pakistánu, Indie, Thajska, Malajsie, Sumatry a nakonec také Austrálie. "V Austrálii jsem nakonec zůstal tři měsíce.

Našel jsem tam spoustu Čechů, najezdil šest tisíc kilometrů a sehnal jsem si tam i práci načerno," pochvaluje si muž, kterého na cestách po Asii často doprovázela kvůli bezpečnosti policejní eskorta.

Za vydělané peníze si Josef Kozák koupil letenku do Ameriky a přes Japonsko se dostal i na půdu USA a Kanady. Při cestování se přitom většinou vyhýbal zalidněným místům a volil raději hornaté cesty. "V Kanadě jsem narazil při cestách horami i na medvěda.

Domorodci mne dokonce vybavili i speciálním pepřovým sprejem proti medvědům, ale ti většinou utekli," popisuje cyklista.

V Kanadě nakonec doplatil na svůj dlouhý pobyt v pustinách. "Zapomněl jsem se chovat v civilizaci a nechal jsem se přejet autem. Se zlomeným kotníkem jsem potom putoval domů," dodává Josef Kozák, který se na své cesty zásadně vydává sám. "Když jedu sám, jsem šéfem expedice. Vyhovuje mi to. Jezdím svým tempem a rozhoduji se sám za sebe," pochvaluje si samotářství cyklista.

Na své cestě kolem světa přejel Olomoučan devatenáct států a v jeho pase zbyla pouze jediná prázdná stránka. Na kole přitom na svých cestách zdolal až padesátistupňový teplotní rozdíl. S cestováním však končit nehodlá. Zbývá mu totiž ještě Afrika a Jižní Amerika.