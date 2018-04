Nebojte se sexu. V muzeu v Praze si ho užijete na všechny způsoby

Muzea se sexuální tematikou nejsou žádnou novinkou, přesto na rozdíl od třeba těch národopisných mají méně zákazníků, třebaže to láká většinu. Ale v nás pěstovaná pruderie a tabu tlumí naše vášně podívat se na to, jak se provozoval sex v minulosti a jak s nástupem techniky šel kupředu i vibrační pokrok.

Muzeum sexu v Praze v Melantrichově ulici nedaleko Staroměstského náměstí Ani zaťatá pěst dělnické třídy, ani policejní pendrek – obšťastňovadla pro pokročilé

Antimasturbační oděvy a křeslo tisícera vášní

Výstava je ve třech patrech, po zaplacení 250 korun vás turniket pustí před první exponáty.

A už máte fantazii rozjetou na plné obrátky. To křeslo proti vám není žádný královský pohádkový trůn, ale sídlo vší rozkoše, takže by se spíš hodilo do pekla. Prošlo nejznámějšími nevěstinci a návštěvníci se o něj rvali. Popisek u exponátu však hovoří o slastech nadpozemských: jedna dáma pololežela nahoře, druhá poloklečela a u nich a s nimi prováděl prostocviky pán. Dnes by se tomu dalo říkat polohovací křeslo.

Křeslo lásky putovalo nejvyhlášenějšími nevěstinci

Bavlněné obleky s otvory pro pohlavní orgány Japonce šokovaly. Protože jsou dost vysoko na stěně, museli u kamer pustit zoom, i tak z toho ale měli při přečtení objasňujícího textu ujímání.

Hadry na stěně, vypadající jako pomůcky šíleného včelaře, jsou antimasturbační oděvy. Masturbace se pokládala za velký hřích a zvláště církev proti ní bojovala všemi možnými prostředky. Řada přístrojů dávajících dokonce elektrický výboj je v dalších sálech.