Nebojte se říjnové dovolené u moře. I v Evropě jsou místa na koupání

Gargano a Apulie

Země: Itálie, 42. rovnoběžka

Individuální doprava: Cílové letiště Bari (BRI) je dostupné z Prahy přímými lety společnosti Wizz Air dvakrát týdně

Zájezd: týdenní pobyt (letecká doprava, hotel, polopenze) s německou CK od 13 500 Kč

Průměrné teploty/srážky v říjnu (Bari): 17 °C/57 mm

Poloostrov Gargano v jižní Itálii vybíhá do Jaderského moře tak agresivně, že se mu běžně říká "ostruha italské boty". Na rozdíl od zbytku Apulie (Puglia), kam administrativně patří, je krajina poloostrova hornatá a pobřeží členité. Právě to propůjčuje Garganu neobyčejnou krásu: pobřežní čáru lemují vápencové útesy, na mnoha místech tu skály spadají kolmo do vody, loďkou lze zajet do labyrintu pobřežních jeskyní.

Za hlavní letovisko na Garganu platí Vieste, položené přibližně na špici poloostrova. Zdejší pláž je proslavená nepřehlédnutelnou vápencovou troskou zvanou Pizzomunno, která se tu tyčí do výšky 25 metrů; když do skaliska začnou bušit vlny, nejspíš vám přijde, že musí každou chvíli spadnout.

Kromě plážové pohody se vyplatí prozkoumat i členité vnitrozemí poloostrova. K tomu budete potřebovat auto, protože autobusová doprava jezdí jen sporadicky. Nádherné vyhlídky se otvírají z historického městečka Monte Sant'Angelo, projděte se hustými listnatými lesy v rezervaci Foresta Umbra v centrální části Gargana.

Cestou na letiště doporučujeme zavítat do uliček starého města v Bari. Je pravda, že málokteré jiné italské město má tak špatnou pověst co se bezpečnosti týče, ale za světla by se vám nic stát nemělo. Nádherná je románská katedrála zasvěcená sv. Mikuláši, nahlédnout lze i do přísného švábského hradu.

Sicílie

Země: Itálie, 38. rovnoběžka

Individuální doprava: Cílová letiště Palermo (PMO) nebo Trapani (TPS) jsou dostupná z Prahy s přestupem v Miláně/Bergamu nebo Miláně/Malpensa (Wizz Air, Ryanair, easyJet)

Zájezd: týdenní pobyt (letecky, hotel, snídaně) s českou CK od 15 000 Kč

Průměrné teploty/srážky v říjnu (Trapani): 19 °C/61 mm

Na plážích při západním konci Sicílie sotva uslyšíte jiný jazyk než italštinu: budete tu mít příležitost nasát autentickou atmosféru Mezzogiorna a přitom si užít slunce i nádherné pobřežní scenérie. Záliv Castellamare na západ od Palerma je vykrojený do podoby půlměsíce a hlavně lemovaný dlouhými plážemi. Hlavním střediskem je městečko Castellamare del Golfo. Od moře spatříte nádherné scenérie skalnatých vrchů, které se zvedají rovnou od vody až k mysu San Vito. Za ním pokračuje další, otevřenější záliv, odkud je na dohled opevnění proslulého městečka Erice na vysokém skalnatém kopci.

Východ Sicílie je mimořádně bohatý na památky a z Castellamare jich budete mít v pohodlném dosahu hned několik. Polodenní výlet vede do archeologické zóny Segesta, kde je k vidění neobyčejně dobře dochovaný řecký chrám z 5. století př. n. l. Když se vyškrábete až nahoru k antickému divadlu, otevře se vám výhled na valnou část západní Sicílie.

Nasnadě je prohlídka Palerma. Nezapomeňte navštívit některý z kostelů s byzantskými mozaikami, buď La Martorana a Cappella Palatina přímo v Palermu nebo katedrálu v blízkém Monreale. A vynechat byste neměli ani Trapani, jehož historické jádro je krásně položené na srpovitě protaženém poloostrově.

Kréta

Země: Řecko, 35. rovnoběžka

Individuální doprava: Cílové letiště v Heraklionu (HER) nebo v Chanii (CHQ) je dostupné z Athén

Zájezd: týdenní pobyt (letecky, hotel, bez stravy) s českou CK od 5 600 Kč

Průměrné teploty/srážky v říjnu (sever): 20 °C/20 mm

Na Krétu se dá létat ještě celý říjen a zvláště severské národy toho využívají. Pokud vyberete hotel ve východní části ostrova, přiletíte do hlavního města Heraklionu. Tady sídlí Archeologické muzeum s dechberoucími nálezy mínojské civilizace. Nejznámější jsou malijské včely, které nesou kapku medu. Tenké nožičky, křidélka či oči vyrobila ruka umělce před více než třemi tisíci lety. Na podzim se vyplatí navštívit slavný Knossos, kde přebývali Mínojci v letech 2 000 až 1 600 před naším letopočtem. Na planinu už tolik nepraží slunce, takže se dá mezi jednotlivými paláci pohodlně procházet.

Západní část Kréty se chlubí nejkrásnějším městem Chania, které bývalo do roku 1972 hlavním městem. Z této části ostrova je to blíž například do nejdelší evropské soutěsky Samaria. Túra začíná na náhorní plošině Omalos v nadmořské výšce 1 227 metrů a sejdete dolů k nule, k pobřeží Libyjského moře. Pláž ve vesničce Agia Roumeli má černou barvu.

Algarve

Země: Portugalsko, 37. rovnoběžka

Individuální doprava: Cílové letiště Faro (FAO) je dostupné z Prahy s přestupem v Madridu, Londýně nebo Bruselu/Charleroi (Wizz Air, Ryanair, easyJet)

Zájezd: týdenní pobyt (letecky, apartmán, bez stravy) s německou CK od 8 000 Kč

Průměrné teploty/srážky v říjnu (Faro): 19 °C/60 mm

Název nejjižnější části pevninského Portugalska pochází z období 500 let trvající arabské nadvlády: al-Gharb znamená arabsky západ. O moc dál k západu se na evropském kontinentě skutečně nedostanete. A v rámci Portugalska to dál nejde ani jižním směrem. Algarve je zkrátka jihozápadní výspa Evropy.

Podnebí je větrné a mírně chladnější než na stejné zeměpisné šířce ve Středomoří, přece jen je to otevřený Atlantik. V říjnu ale ještě počasí bývá stabilní, a to pobřeží! Nezapomenutelné scenérie tu vytvářejí pitoreskní pískovcové útesy a skalky, mezi něž jsou vetknuty většinou písečné pláže. Tento typ hledejte hlavně v západní části Algarve – pověstná je například Praia Meia u letoviska Lagos. K některým vzdálenějším plážím, směrem k mysu Sagres, se lze dostat jen lodí nebo krkolomnými pěšinkami od hrany útesů.

Střed a východ Algarve, směrem ke španělské hranici, má méně dramatické pobřeží, avšak o to víc turistů. Největšímu městu oblasti, Faru, se sotva vyhnete i jen proto, že právě u něj se nachází letiště. K nejhezčím místům Algarve se řadí blízké městečko Tavira, dosud prosté betonových věžáků, s historickým přístavem a desítkami kostelů.

Puerto Plata

Region: Dominikánská republika, 19. rovnoběžka

Individuální doprava: Cílové letiště v Puerto Plata (POP) je dostupné přímými lety např. z Mnichova (Air Berlin), Frankfurtu/M. (Condor) nebo Bruselu (Jetairfly)

Zájezd: týdenní pobyt (letecky, hotel, all inclusive) s německou CK od 20 000 Kč

Průměrné teploty/srážky v říjnu (Puerto Plata): 27 °C/137 mm

Dominikánská republika, Cabarete Pláž Alícia v letovisku Sosúa Pláž Las Terrenas u stejnojmenného letoviska

V říjnu sice ve většině oblastí Karibiku dost prší a vrcholná sezona to rozhodně není, ale na severním pobřeží Dominikánské republiky se věci mají jinak. Běžné karibské schéma "suchá zima – vlhké léto" tady neplatí, naopak září a říjen tu patří k nejsušším měsícům. Na plážích přesto potkáte méně turistů a leccos bude i trochu levněji.

Nejbližším větším letoviskem od mezinárodního letiště je Sosúa. Tady jsou pláže spíše menší a pokud toužíte po pořádném srpu písku, musíte asi o 20 kilometrů dál na východ, do Cabarete. Tady často a silně fouká a Cabarete díky tomu platí za sportovní Mekku severního pobřeží: kiteboarding, ale i "normální" surfing tu jsou zvlášť populární.

Samotné město Puerto Plata kromě pláží v bezprostředním sousedství příliš mnoho atrakcí nenabídne. Na předměstí ale najdete dolní stanici lanovky, která vás vyveze na horu Pico Isabel do výšky téměř 800 metrů. Kromě stravitelnějšího vzduchu, v porovnání s obvyklým dusným vlhkem u moře tu bývá příjemný chládek, nahoře najdete rozlehlou botanickou zahradu a repliku Kristovy sochy z Corcovada v Rio de Janeiro.