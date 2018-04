Další blázen, který riskuje život kvůli fotce

Skalní útvar Lví hlava se tyčí nad Kapským Městem a Atlantikem ve výšce 657 metrů. Je odtud nádherný výhled na město, Stolovou horu i skalní útvar 12 apoštolů.

„Odehrálo se to strašně rychle...kdybych ztratil balanc, okamžitě bych zemřel, což by mělo být děsivé, ale není. Pro mě je to obrovské vzrušení. Můj kamarád se o mě bál, ale já už jsem podobných kousků udělal hodně,“ pochlubil se čtyřiadvacetiletý student britskému deníku Daily Mail.

Lví hlava je součástí Národního parku Table Mountain National Park. „Ročně sem zavítá na čtyři miliony turistů,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí parku Merle Collinsová s tím, že na Lví hlavu vyjde ročně asi 200 tisíc lidí. Oblíbené jsou mezi turisty výstupy na Lví hlavu za úplňku, kdy se stává, že třeba za tři dny sem vystoupí i 5000 lidí. Kvůli zvyšujícímu se počtu turistů i kvůli odvážlivcům, kteří se tady snaží za každou cenu pořídit extrémní snímky, se tady v posledních letech taky hodně řeší bezpečnost. Naposledy tady v lednu zahynul muž, který uklouzl na okraji srázu a spadl dolů.

Už několikrát jsme přinesli fotky nadšenců, kteří neváhají extrémně riskovat, aby si pořídili svůj adrenalinový fotoúlovek.