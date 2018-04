Praha, peklo cyklistů. Kdo vymyslel nebezpečnou křižovatku na nábřeží?

Rozdílem je, že nyní vás ke smrtelně nebezpečnému manévru dokonce nabádá nově nastříkaný "piktokoridor".

Jde o frekventované místo, kterému je těžké se vyhnout, když se potřebujete dostat do centra směrem od Stromovky či ze sídlišť na severním okraji Prahy. Ve směru od Strossmayerova náměstí vás piktokoridor navádí šikmo přes jízdní dráhu automobilů na levou stranu vozovky. Tedy k manévru, který patří v hustém provozu, a ten tu je téměř pořád, k těm vůbec nejnebezpečnějším.

Až si to půjdete vyzkoušet, dávejte zatraceně dobrý pozor a v žádném případě nespoléhejte na to, že automobily budou piktokoridor respektovat. Dobře je to vidět videu: všimněte si "vlny", ke které projíždějícího cyklistu donutilo za ním jedoucí auto. A zkuste si na jeho místě představit méně zkušeného jezdce, který se prostě svěří cyklistické navigaci, aniž by se příliš staral, co se děje za ním. Takhle že má vypadat vzorová křižovatka?

"Je to standardní bezkolizní a velmi bezpečné řešení," řekl k piktogramu pro iDNES.cz Pavel Polák z odboru dopravy pražského magistrátu. Poté, co křižovatka prošla proměnou, se podle něho v tomto místě zvedl počet projíždějících cyklistů na sedminásobek.