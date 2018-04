Nebezpečná místa pro cesty na přelomu letopočtů

Pokud bude někdo cestovat v období, kdy se letopočet s počáteční jedničkou bude lámat ve dvojku, hrozí mu nějaké nebezpečí?Turisté, kteří plánují, že se v této době vydají za hranice, by mohli najít odpověď na stránkách internetu, kde začíná vycházet průvodce o tom, jak jsou země celého světa připraveny na virus tisíciletí. Průvodce vydává britské ministerstvo zahraničí na pomoc cestujícím, kteří podniknou novoroční cesty. Souběžně s ním vychází ve Washingtonu zpravodaj ministerstva zahraničních věcí USA o celosvětovém dopadu viru tisíciletí. A jaké jsou uváděné rady? Zájemce se především může dočíst podrobnosti o stavu připravenosti jednotlivých zemí. Ty během několika příštích týdnů budou aktualizovány tak, aby byla zahrnuta většina zemí. Seznam obsahuje informace o připravenosti v klíčových oblastech zahrnujících dopravu, energetiku, komunikace, zdravotnictví a vodu. »Informace byly převzaty z řady veřejných a jiných zdrojů dostupných v Británii a na zahraničních úřadech«, říká jeden z pracovníků ministerstva zahraničních věcí. Dodává však, že příručka není zamýšlena jako »posuzující« a neměla by se číst jako jízdní řád nebo tabulka ligy. »Nezaručujeme, že informace budou definitivní nebo vyčerpávající«, říká. Zpráva dospívá k závěru, že v kritickém období je bezpečné cestovat do většiny zemí. A však cestovní příručka vydaná se zprávou varuje před cestováním například na Ukrajinu. »Radíme nepodnikat raději prázdninové a neodkladné cesty na Ukrajinu v období Nového roku a začátkem ledna 2000, dokud nebude situace jasnější«, praví se ve zveřejněné příručce. Z dalších údajů vyplývá, že některá místa dosud neprošla kontrolou, jak jsou na rok 2000 připravena. Týká se to například kontroly leteckého provozu na třech indonéských letištích. Jaké to však pro cestovatele může mít důsledky, zpráva neuvádí. Pouze naznačuje, že některé země budou čelit »jistých poruchám«. »Vir tisíciletí« označovaný jako Y2K bude způsoben tím, že některé počítače nebudou v době, kdy se bude měnit datum z roku 1999 na 2000, schopny správně na tuto změnu zareagovat a mohou způsobit nepředvídatelné těžkosti.