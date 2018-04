Nebezpečná jízda

Jezdec na terénní motorce projíždí lesní krajinou.

Zamčené závory máme téměř na každém vjezdu, s těmi si však někteří dokáží poradit. Buď jednoduše urazí zámek, nebo závoru zapřáhnou za auto a vytrhnou," řekl vedoucí Lesní správy Červený Hrádek Jiří Spáčil. Tam, kde nejsou závory, nezdrží motorkáře v jejich pustošení přírody vůbec nic. "Nejhorší je to v blízkém okolí města Most na Resslu nebo na Křížatkách. Když motorkáře v lese přistihneme, jsme jim jen k smíchu," posteskla si ekonomka mosteckých městských lesů Soňa Uhlířová. Správci chráněných krajinných oblastí nemají mnoho prostředků, jak zakročit. "Sice můžeme uložit blokovou pokutu do výše pěti set korun, ale to bychom nejprve museli motoristu dohonit. My však chodíme po lese pěšky," stěžoval si vedoucí Lesní správy Lesů České republiky v Rumburku Pavel Bik. Dodal, že o pomoc požádal starosty obcí, aby v rámci svých pravomocí pomohli proti ničitelům zasáhnout. "Může nám pomoci například obecní policie ve Chřibské," doplnil Bik. "Zejména oblast Studeného vrchu u Chřibské, kde je rozhraní čedičového masivu a pískovcové plošiny, je nejvíc přitahuje k testování jejich strojů. Trpí nejen krajina, ale i zvěř, například kamzíci, kteří se tu pasou," řekl Bik. Už i pracovníci Národního parku České Švýcarsko muže na térénních motorkách ve svém rajónu viděli. "Našli jsme stopy po motorkách dokonce i v mokrých, bažinatých roklích, ale těžko můžeme toho člověka srazit z motorky, aby zastavil, když už ho někdy přistihneme," řekl ředitel Národního parku České Švýcarsko Zdeněk Patzelt.