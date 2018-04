Nebezpečí lavin by se mělo brát velmi vážně

Užívat si radostí na sněhu pro někoho znamená i dávku dobrodružství. Když už nestačí střemhlavý sjezd z vrcholu hory do údolí při dokonale zvláduté technice jízdy, přichází na řadu "off-piste", což znamená jízdu mimo vyznačenou sjezdovku. Zde je však na místě mimořádná obezřetnost. Nežádoucí je přibližovat se k umělohmotným plůtkům nebo natažené pásce či provázku mezi řadou tyčí - většinou označují konec svahu a náhlý sráz do hlubin.Stejně velkým nebezpečím jsou i laviny. Kdo koketuje s myšlenkou jen na chvilku odbočit ze sjezdovky, ten by měl u stanic lanovek a vleků sledovat, zda není vyvěšen praporek značící nebezpečí lavin. Černý znamená všeobecné nebezpečí, žluto-černě kostkovaný ohrožení lokální. Že se nevyplatí toto značení podceňovat, o tom svědčí i případ z konce loňského roku, kdy se z jedné ze sjezdovek ve středisku Les Deux Alpes vydali čtyři snowboardisté na neupravený svah. Vypadal velmi nevinně, hned pod ním končil krátký talířový vlek. Snowboardisti při stoupání do svahu na sebe strhli malou lavinu, a jak bylo později uvedeno v tiskové zprávě, doplatili na to dva z nich svými životy. Přestože se do půl hodiny po sesutí sněhu shromáždilo na místě sto až dvě stě lyžařských instruktorů, pracovníků horské služby i běžných lyžařů, nepodařilo se na relativně malém území dva snowboardisty najít včas. Zmatek a pomalá koordinace pátrací akce na tom také měky svůj podíl viny, především však platí: nepouštět se mimo sjezdovku, a když si to někdo nedokáže odpustit, měl by o tom bezprostředně před tím informovat někoho, kdo na neupravený svah nepůjde a může eventuelně zavolat okamžitě pomoc.