Ne halušky, ale výlety do okolí slovenské metropole

Pravou vinařskou atmosféru lze zažít hlavně koncem léta v čase vinobraní. A ještě lepší je vydat se rovnou do dvacet kilometrů vzdáleného Pezinoku nebo Modry. Tou dobou tam jezdí i sami Bratislavané.Je nutné se připravit na horkou atmosféru plnou mladého vína, burčáku, pečených kachen, husí a především místní speciality, lokší (něco jako placka). Ty jedí všichni a pije se do rána. Jak v Modře, tak v Pezinoku se lze ubytovat v příjemných penzionech, ale v čase vinobraní vás tamní lidé bez problémů ubytují i ve vlastních domech.V okolí Bratislavy jsou i další lákadla. Autem nebo autobusem se lze vydat na výlet ke starobylému hradu Devín. Na soutoku řek Moravy a Dunaje naleznete kromě přírodního muzea, které tvoří zříceniny hradu, i vynikající dunajskou rybí restauraci U zlého námořníka.Bratislava leží na úpatí Malých Karpat a městskou dopravou se zhruba za půl hodiny můžete ocitnout přímo v lese. Koliba nebo Partyzánská louka skýtají klid lesa, v němž najdete několik příjemných restaurací, turistické chodníky a mezi kopci ukrytá jezírka.Dunaj přinesl Bratislavě i další výhodu. Dostatek podzemní vody a tuny štěrku, v nichž v okolích města na několika desítkách míst lidé vybagrovali jezírka s průzračně čistou vodou. Známé je především koupaliště Zlaté Piesky, ale směrem na jih ke Komárnu lze téměř u každé vesnice objevit jezírka s mnohem čistší vodou a hlavně klidem.V posledních letech se objevila nová atrakce - prohlídka vodního díla Gabčíkovo. Můžete jet autem, směrem na jih je to zhruba dvacet kilometrů, ale atraktivnější je výlet lodí po Dunaji. Z bratislavského přístavu Danubius vyjíždí v sezoně od dubna do listopadu dvakrát denně loď, která vás zaveze až k přehradě a zažijete i dost skličující pocit, kdy loď čeká v obrovské plavební komoře. První loď vyjíždí ráno v devět a vrací se v poledne, druhá v jednu odpoledne a vrací se k večeru. Lodí se můžete podívat i na hrad Devín nebo do rakouského Heinburgu.