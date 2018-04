Názory na výstavbu aquaparku se různí

Pro výstavbu rozsáhlého zábavního parku s aquacentrem je většina členů městského zastupitelstva Mladé Boleslavi. Tento záměr potvrdili na svém červnovém pravidelném jednání, aniž dostali podrobnější informace o podobě investičního záměru. Jedním z mála oponentů výstavby mladoboleslavského aquaparku je bývalý místostarosta Karel Blecha. Obává se, aby město místo očekávané atrakce nezískalo další pomník nevydařeného podnikatelského záměru. "Je to megalománie, ze které nic nebude podobně jako v případě Železného centra na Radouči," varuje Blecha (KDU-ČSL). V městské čtvrti Radouč je několik let nedostavěný zábavní a obchodní areál, u jehož zrodu stál v první polovině devadesátých let čestný občan Mladé Boleslavi a olympijský vítěz Jan Železný se svým bratrem Petrem. Navíc Blecha na červnovém jednání mladoboleslavského zastupitelstva veřejně zpochybnil serióznost Václava Kotyzy, muže, který zastupoval investora stavby při dosavadních jednáních s radními. Členové městského zastupitelstva k výstavbě aquaparku na území města Mladé Boleslavi dostali důvodovou zprávu radních s uvedením dvou alternativ umístění stavby na městských pozemcích mezi Hejtmánkou a Bezděčínem a také stručnou technickou zprávu pardubické projekční kanceláře s jednoduchým orientačním náčrtkem zařízení, které s parkovišti zabere téměř patnáct hektarů. "Chybí možnost posouzení různých projekčních variant," žádal Blecha. "Vůči investorovi musí město nejprve deklarovat zájem, teprve potom začneme jednání o konkrétní podobě areálu," odpověděl místostarosta Milan Poslt (ODS). "Potřebujeme jednat rychle, aby nás nepředběhlo jiné město," povzbuzoval zastánce výstavby aquaparku druhý místostarosta Petr Kadaník (ČSSD). "Je to lákavá výzva a jistě to bude lidmi vyhledávané zařízení," těší se Radko Vichnar (místní koalice ODA-US). Blecha neuspěl ani s poznámkou na téma předpokládaného většího zatížení životního prostředí v okolí rozsáhlého zábavního areálu: "Několikanásobně tam vzroste automobilová doprava." "Žádné negativní postoje místních lidí k plánované výstavbě aquaparku jsme nezaznamenali," tvrdí Poslt. Zvažovanou lokalitou pro výstavbu mladoboleslavského aquaparku je městský pozemek mezi čtyřproudou rychlostní komunikací číslo 10 a starou pražskou výpadovkou z Mladé Boleslavi k Bezděčínu. Pro tuto městskou čtvrť by mamutí investice urychlila výstavbu kanalizace, kterou radní plánovali až za dva roky. Kvůli aquacentru bude muset totiž město stavební parcelu vybavit kanalizací s hlavním řadem přes Bezděčín, Chrást a Saharu do čističky odpadních vod na levém břehu Jizery. "Náklady ve výši čtyřiceti milionů korun nebudou výdaje navíc, jenom je zaplatíme o dva roky dřív, než jsme zamýšleli," dodal Poslt. Návrh na výstavbu mladoboleslavského aquaparku zastupitelstvo schválilo. Přitom radní veřejnosti stále tají, kdo bude konkrétním investorem areálu za jednu miliardu korun na patnácti hektarech městských pozemků. "Jde o německou investiční společnost, která má s výstavbou podobných zařízení zkušenosti po celé Evropě," říkají shodně nekonkrétně starosta i oba místostarostové. Všichni věří, že za dva roky bude mít veřejnost u Bezděčína pod jednou střechou k dispozici různé vodní atrakce, klasický bazén, saunu, solárium, tenisové a squashové kurty, bowlingové dráhy i restauraci.