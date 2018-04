Navštivte subtropický ráj - Mauricius

Ostrov vulkanického původu vzdálený dvanáct hodin letadlem z Evropy je zasazený doprostřed Indického oceánu. Leží 860 km od Madagaskaru a k nejzápadnějšímu pobřeží Austrálie je to rovných 5000 km. Mauricius je od roku 1952 demokratická republika. Velikost ostrova je 1860 km čtverečních. Jeho středu vévodí centrální náhorní plošina, dosahující do výšky 850 metrů nad mořem. Časový posun mezi Prahou a Mauriciem je + 3 hodiny.

Při cestě na ostrov lze využít letecké společnosti Air Mauritius. Disponuje jednou z nejmladších a nejmodernějších leteckých flotil na světě. Služby jsou kvalitní a na vyšší úrovni, než kterou vám nabídnou jiní dopravci. Společnost se snaží přilákat nové klienty.

Mauricius zná pouze dvě letní období. Letní a zimní. Když je u nás zima, zažívají ostrované třicetistupňové teploty. Prší každý druhý den a obvykle v tomto období přicházejí tropické cyklóny.

Měnou je mauricijská rupie, která je asi o polovinu silnější než česká koruna. Služby a zboží jsou ale levnější než u nás. Ostrov žije hlavně z textilního průmyslu, čaje a turistického ruchu. Typické jsou obrovské pole cukrové třtiny. Určitě není od věci ochutnat pivo Phoenix. Překvapí svou kvalitou.

K cestování po ostrově, který přejedete od severu k jihu za rovnou hodinu, lze využít autobusových spojení. Jezdí všude a v pravidelných intervalech. Pokud si zvyknete na šváby budete cestovat levně a zajímavě. Lze se tak dostat i do zapadlých částí měst a vesnic, které mají k luxusním hotelovým komplexům daleko.

Na ostrově tak lze spatřit luxus a čistotu na jedné straně a vnitrozemí chudé a špinavé. Moderní nábřeží hlavního města Port Louise a nákupní centrum je tak v ostrém a především přímém kontrastu se zbývající částí města. Ta zapáchá a je přeplněna odpadky. Velký dojem zanechá každá místní tržnice. A to zejména, když ji navštívíte při prodeji masa. Pravděpodobně se z vás po zbytek pobytu stanou vegetariáni, nebo dáte přednost pouze plodům moře, které restaurace nakupují přímo od rybářů.

Milovníci bílých liduprázdných pláží, moře a potápění si na Mauriciu skutečně přijdou na své. Reklamní katalogy nelžou. Celý ostrov obklopuje nepřerušená korálová bariéra, jedna z nejdelších na světě. Ta je pro ostrov velmi významná. Brání před útokem žraloků a poskytuje útočiště bezpočtu živočichů. Lze si tak bez obav vychutnat potápění, vodní lyžování, výlet ponorkou nebo plavání s delfíny. Pokud se turista necítí na klasické potápění, může si vyzkoušet „podmořskou procházku“. Dostane speciální zvon, podobný tomu, s jakým se proslavil kapitán Nemo v knize Dvacet tisíc mil pod mořem, a se zvonem se ponoří asi do čtyřmetrové hloubky. Teprve zde si lze zcela jedinečně vychutnat podmořský život. Přívod vzduchu mu zajišťuje hadice, na jejímž konci je lodní kompresor. Až to novodobého kapitána Nema přestane bavit, může vyrazit na moře na lov velkých ryb. Třeba na místní populární „big game fishing“. Soutěží se o to, kdo uloví největšího mečouna, který se v této oblasti hojně vyskytuje.

Velké ryby lze na jihu ostrova zaměnit za návštěvu krokodýlí rezervace. Milovník těchto zvířat si přijde na své, na farmě jsou jich totiž stovky. Přestože podle jména (krokodýl nilský) patří geograficky do severní Afriky, každý zdejší exemplář pochází z nedalekého Madagaskaru. Kromě krokodýlů jsou tu i další zvířata obývající maskarénské souostroví, například obří želvy a opice. Na hotelovém pokoji jsou trvalými společníky průhledné ještěrky.

Chybou by bylo nepodívat se do zdejší botanické zahrady, která ohromí svou rozlehlostí a různorodou vegetací. Dalším turistickým cílem by se určitě měla stát „Sedmibarevná země“. Kuriozita vulkanického původu - výsledek několika erupcí z nitra země, díky nímž vznikla hornina sedmi duhových odstínů. Na ostrově jsou také dva již dávno vyhaslé vulkány. Na sousedním francouzském ostrově Réunion (hodina a půl letadlem) je však sopka ještě činná.

Ostrov má tedy svou pestrou historii, kulturu, krásné vnitrozemí a příjemné restaurace. A pozor: jezdí se vlevo!



Může se hodit:

Jak se tam dostat: letadlem z Paříže, Londýna, Frankfurtu či Vídně. Odlety každý den na mezinárodní letiště Mauricius. Transport do hlavního města trvá zhruba 40 minut. Zpáteční letenka z Prahy stojí zhruba 24 000 Kč.

Ubytování: ubytování odpovídající kvalitě tříhvězdičkového hotelu se snídaní se dá pořídit již od 800 Kč.

Co určitě vyzkoušet: potápění, parasailing, návštěva rezervace, botanické zahrady, rybolov

Hodí se vědět: malárie se na ostrově vůbec nevyskytuje, při dlouhodobějším pobytu se doporučuje očkování proti břišnímu tyfu a hepatitidě.

Důležitá tel. čísla: 00 230 2086397 – turistická agentura „Mauritius tourism“ - informace také na http://www.mauritius-net