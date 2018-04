Navštivte s námi adventní trhy u našich sousedů

Krakov

JESLIČKY A OPLATKY

Krakovský Rynek se zaplní na konci listopadu desítkami bud trhovců, rozsvítí se girlandy světel a začnou jedny z největších a nejstarších vánočních trhů v Evropě. Městská rada pouští na tuto akci jenom prodejce tradičních předmětů a jídel. Jednou ze specialit je pitný med. Ne medovina, ale nápoj, který se vyrábí podobně jako víno. Některé se musí uležet až deset let. Pak si můžete pochutnat na tradičních klobásách, prejtu nebo smažených pstruzích. A domů nakoupit sýrové oštěpky, cokoliv z beraních kůží a dřeva nebo tradiční kosmetiku z včelích produktů.



Krakovské vánoční trhy POŘÁDAJÍ SE UŽ NĚKOLIK STOLETÍ A STEJNĚ TAK DLOUHO PŘEHLUŠUJE ZVUK DAVŮ TRUBKA KRAKOVSKÉHO HEJNALA Z VĚŽE MARIÁNSKÉHO CHRÁMU. LETOS ZAČÍNAJÍ 28. LISTOPADU A TRVAJÍ DOKONCE AŽ DO PRVNÍHO LEDNOVÉHO TÝDNE.

Kolín nad Rýnem

TRHY PŘÍMO NA PALUBĚ

Největší atrakcí předvánočního Kolína nad Rýnem je rozhodně plující vánoční trh. Během plavby po Rýnu si návštěvníci mohou vychutnat klasiku v podobě pečených kaštanů a svařeného vína, nakoupit si dárky u více než 40 stánků a ještě se potěšit pohledem na slavnostně nasvícený Kolín.

Pokud trpíte mořskou nemocí, máte v "městě katedrál" na výběr ještě dalších pět vánočních trhů. Přímo u proslulého dómu kraluje trhu největší vánoční strom v Porýní a přes 160 dřevěných stánků. U kolínské radnice je pak trh zaměřený hlavně na děti, kde najdete divadlo panenek či jeskyni Santa Clause. A proti Muzeu čokolády je zase středověké tržiště. Ať už si vyberete kterýkoliv, určitě ochutnejte svařené víno Glühwein, klobásku Currywurst, vánoční cukroví a marcipán. - A jako dárek vyberte buď výborný rýnský ryzlink, nebo pravou kolínskou vodu.



Vánoční trhy v Kolíně LETOS ZAČÍNAJÍ 26. LISTOPADU A POTRVAJÍ AŽ DO 23. PROSINCE.

Vídeň

VÍDEŇSKÉ JEZULE

Vídeňský Christkindlmarkt na Radničním náměstí otevře své první stánky 17. listopadu v devět ráno. Každý den do devíti večer a ve Štědrý večer do pěti odpoledne bude hostit své návštěvníky kandovaným ovocem, pečenými kaštany, svařeným vínem, punčem a jablky v karamelu. Děti si ve vánočních dílnách v prostorách radnice mohou vyzkoušet pečení a zdobení perníků.

Před třemi lety se ve Vídni rozhodli nabourat americkou image Santa Clause a vrátit svátkům pokoje Ježíška. Můžete ho potkat na radničním náměstí každý čtvrtek, pátek, sobotu a neděli od 4 do 7 hodin odpoledne. Ježíšek v osobě mladé ženy tam bude číst dětem pohádky a přebírat od nich dopisy s vánočními přáníčky. Tak vida, vídeňský Ježíšek je žena.

TIP: Christkindlmarkt není ve Vídni jediný, podívejte se i na trhy před zámkem Schönbrunn, starovídeňský trh na Freyung, umělecký vánoční trh na Spittelbergu a trh před kostelem Karlskirche a Belvederem.



Vánoce ve Vídni ÚPLNOU NOVINKOU JE VCHOD NA TRHY. NAPROTI BUDOVĚ BURGTHEATER VZNIKNE NEJVĚTŠÍ VÍDEŇSKÝ ADVENTNÍ VĚNEC O PRŮMĚRU DVANÁCT METRŮ. KAŽDOU ADVENTNÍ NEDĚLI NA NĚM RADNÍ ZAŽEHNOU NOVOU, GIGANTICKOU SVÍCI.

Bratislava

PRÍĎTE NA KAPUSTNÉ LOKŠE

V Bratislavě odstartují vánoční trhy 23. listopadu a zaberou si pro sebe na jednatřicet dní Hlavní a Františkánské náměstí. Na návštěvníky tu bude čekat 106 stánků, z toho 41 gastronomických. Jídla i dárky na prodej posuzovala přísná komise a nakonec si u našich sousedů budete moci koupit (a ochutnat): cigánskou pečínku, chléb se sádlem a s cibulí, pagáče, husí a zelné lokše, kapustnici, punč, medovníky i medovinu. Za symbolickou jednu korunu si stánky na adventních trzích v Bratislavě pronajaly charitativní organizace. Když nakoupíte u nich, uděláte radost nejen sobě, ale i nemocným a opuštěným.



Bratislavské vánoční trhy TOMU VŠEMU BUDE VLÁDNOUT ŠESTNÁCTIMETROVÝ TŘICETILETÝ SMRK, KTERÝ ZÍSKALI ORGANIZÁTOŘI AKCE ZADARMO OD DÁRCE Z MATÚŠOVÉ ULICE. TENTO GIGANT TAM TOTIŽ ZASTIŇOVAL HNED NĚKOLIK ZAHRÁDEK. TEĎ BUDE MĚSÍC DĚLAT RADOST OBYVATELŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM BRATISLAVY.

Budapešť

KALENDÁŘ V OKNECH

Budapešťskou hlavní předvánoční atrakcí je trh na Vörösmartyho náměstí, který patří mezi největší v Evropě. Ten nabízí jenom tradiční lidové a řemeslné předměty, jejichž uměleckou kvalitu musí dokonce posoudit speciální porota. To vše doplňuje program nabízející třeba loutkové divadlo, folkovou muziku či lidové tance. Specialitou tohoto trhu v centru města je Adventní kalendář. Okna jednoho z nejhezčích domů na náměstí, ve kterém sídlí kavárna Gerbeaud, vytvoří kalendář sestavený z reprodukcí děl 24 současných umělců. Jedno po druhém se každý den otevře za zvuku fanfár. A když už tam budete, zalezte i do kavárny a dejte si ke kávě i typickou místní specialitu – kaštanové pyré nebo dort Esterházy.

Přímo na trhu pak ochutnejte perníčky, langoše a svařené víno. A pokud chcete jako dárek přivézt něco praktického, zamiřte z náměstí na pěší zónu v ulici Váci. Ta vás přivede rovnou k proslulé Centrální tržnici, kde si můžete nakoupit klasický uherák, čabajku, sušené papričky, česnek ve snopech a maďarské víno, třeba z tokajské oblasti.



Budapešťský advent ADVENTNÍ VÝLET DO MAĎARSKÉ METROPOLE SI MŮŽETE ZPESTŘIT NÁVŠTĚVOU MÍSTNÍCH TERMÁLNÍCH LÁZNÍ. ZKUSTE TŘEBA SZÉCHÉNYI S NEJTEPLEJŠÍMI PRAMENY V PEŠTI NEBO ELEGANTNÍ SECESNÍ LÁZNĚ HOTELU GELLÉRT. UVIDÍTE, ŽE TERMÁLNÍ PRAMENY UMÍ ROZPUSTIT I PŘEDVÁNOČNÍ STRES.

Doprava

Na všechny vybrané vánoční trhy se samozřejmě dostanete autem nebo autobusem. Jestli je vám čas drahý nebo si chcete dopřát trochu luxusu, můžete i letět. Do všech vybraných míst seženete levnější letenky díky nízkonákladovkám. Třeba do Bratislavy a zpátky se z Prahy vypravíte už od 846 Kč (www.kralovna.cz), do Kolína nad Rýnem zase létá německá společnost za cenu od 19 eur i s poplatky (www.germanwings. com). Jednotnou cenu letenky i s taxami 1 990 Kč do námi vybraných míst nabízí www.click4sky.cz.