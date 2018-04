Navštivte předvánoční Litomyšl, čeká na vás bohatý program

Město Litomyšl chystá v adventním čase několik zajímavých akcí pro malé i velké návštěvníky. Na své si rozhodně přijdou rodiče se zlobivými dětmi, které si vezme do parády pekelná pakáž v zámeckém sklepení. Připomenout historii města si můžete na výstavě černobílých fotografií Josefa Hýbla.

Dále je pro návštěvníky města Litomyšl připravena řada workshopů. Dospělí si mohou vlastnoručně vytvořit betlém nebo ozdoby na vánoční strom a malí zájemci si mohou zkusit vyrobit nábytek pro panenky.

Černobílý příběh města i každodenního života obyvatel Litomyšle

Přijďte si připomenout proměnu města Litomyšl. Josef Hýbl zachytil svým fotoaparátem události města v období 60. až 90. let minulého století. Podařilo se mu zdokumentovat nejen stavební proměny města, ale zachytil i každodenní život obyvatel.

Na výstavě budou také prezentovány fotografie příprav na Spartakiádu z roku 1975 či fotografie povodní, které Litomyšl zasáhly v květnu a červenci roku 1984. Černobílé fotografie Josefa Hýbla můžete zhlédnout od 29. listopadu v Městské galerii Litomyšl. Výstava je otevřena od úterý do neděle od 10 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 17 hodin. Na výstavu můžete zavítat až do 18. ledna.

Výklad o historii zámku a o vánočních zvycích a tradicích, které byly spojeny s každodenním životem na zámku, na návštěvníky čeká poslední listopadový víkend. Součástí Adventní prohlídky zámku Litomyšl bude výjimečně i zámecká kaple, která byla dříve hlavním bodem oslav vánočních svátků.

Prohlídky budou probíhat v sobotu 29. listopadu od 11 hodin, od 13 hodin a poslední prohlídka je na programu od 15 hodin. Ve stejné časy budou připraveny i v neděli 30. listopadu.

V zámeckém sklepení ožívá pekelné království pro zlobivé děti

Pokud jste slyšeli o slávě zámeckého pekla, určitě vás potěší zpráva o oživení pekelného království v zámeckém sklepení. Hříšníci budou mít možnost nápravy od 4. do 7. prosince.

Zámecké sklepení provoní jehličí i vánoční svařák

Pokud budou upřímně litovat svých hříchů, dočkají se odpuštění a nepropadnou peklu. Návštěvníky čeká patnáctiminutová prohlídka pekelných slují plných čertů, odvážit se na ni může každý, kdo najde odvahu. Pekelnou prohlídku je vhodné si zarezervovat na webových stránkách pořadatele. Cena prohlídky je 90 korun pro dospělé a 45 korun pro děti.

Na hříšníky čeká pekelné království plné čertů

Zažijte kouzlo betlémů, první prosincovou neděli si v Regionálním muzeu v Litomyšli můžete vlastnoručně vyrobit betlém, který se bude hodit do vaší vánoční výzdoby. Pokud si na celý betlém netroufáte, můžete zkusit alespoň postavičku zvířátka nebo darovníčka, kterou si potom můžete vložit například do rodinného betléma. V muzejním ateliéru pro vás budou přichystány různé materiály i něco pro inspiraci. Workshop betlémů zažijete 7. prosince od 13 do 17 hodin.

Regionální muzeum v Litomyšli přichystalo workshop i pro malé návštěvníky. Panence Járince se ztratil všechen nábytek, pokud pro ni chcete vyrobit nový, zavítejte do Litomyšle 14. listopadu. Od 13 do 17 hodin zde můžete udělat postýlku, křesílko nebo židličku pro Járinku a nebo si můžete vytvořit nábytek pro své vlastní panenky.

Nechte se inspirovat výzdobou vánočních stromků

Zámeckým sklepením se nese vůně jehličí a svařeného vína. Od 8. listopadu je stejně jako v loňském roce otevřena výstava skleněných vánočních ozdob. Stromky ozdobené křehkou krásou můžete v Zámeckém sklepení obdivovat každou sobotu a neděli vždy od 13 do 16 hodin až do 28. prosince.

Můžete si také zkusit vyrobit svoji ozdobu, která zkrášlí váš vánoční strom. Workshop je k dispozici každý víkend kromě 6. a 7. listopadu, kdy se ve sklepení koná pekelný víkend s čerty. Vstupné na výstavu činí 50 korun.