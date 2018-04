Navštivte pět žhavých novinek portálu Kudy z nudy

Další místa udělají radost rodinám s dětmi, třeba zábavní park Dětský svět v Kroměříži anebo Pohádková zahrada v Pardubicích, neobyčejné místo pro setkávání lidí a zvířat. Pojďte se s novými místy seznámit podrobněji a zblízka!

Czech Photo Centre v Praze

Společnost CZECH PHOTO znáte jako organizátora soutěže Czech Press Photo. A protože by byla škoda, aby snímky z prestižní fotografické přehlídky jen nečinné ležely v archivu, v Praze 5 ve Stodůlkách, přímo u stanice metra Nové Butovice, vzniká moderní multifunkční výstavní prostor Czech Photo Centre.

Dominantou nového Czech Photo Centra v Praze je obří socha Davida Černého.

Pro veřejnost se otevřel v polovině října a během následujících měsíců se tu ještě leccos změní či povyroste, ale už nyní ke zřejmé, že Praha získala novou uměleckou zónu mimo městské centrum. Na výstavní prostor, který zaujímá dominantní plochu v celém projektu, plynule navazuje kavárna, ateliér, učebna, fotografický archiv, kancelářské zázemí a venkovní galerie.

Už zdálky vaši pozornost přiláká dvanáctimetrová socha Davida Černého nazvaná Trifot. Jak jsme u tohoto umělce zvyklí, není to socha ledajaká. Trifot se totiž různě natáčí a naklání a přitom fotografuje lidi ve své bezprostřední blízkosti!

Pohádková zahrada v Pardubicích

Kdo by snad pochyboval, že zvířata nemohou cítit lásku, bolest a smutek, toho vyvede z omylu návštěva Pohádkové zahrady v Pardubicích, v bývalém vojenském prostoru Na Vinici. Svůj domov tu našla týraná a opuštěná zvířata zachráněná z nevhodných podmínek, z velkochovů, farem anebo dokonce z jatek.

Můžete tu poznat osudy a příběhy koz a ovcí, králíčků, morčat, želv, koček a ptáků, nechybí ani ptačí voliéra a poník, na kterém se děti mohou povozit. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, symbolické vstupné stojí 40 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti.

Dětský svět v Kroměříži

Novým rájem pro děti je Dětský svět, zábavní park pro celou rodinu na výstavišti Floria v Kroměříži.

Kromě hřiště plného skluzavek, prolézaček a dalších atrakcí jsou v areálu multifunkční sportovní hřiště, tenisové kurty a hřiště pro beach volejbal, volně přístupný skatepark a hřiště pro streetball.

Součástí parku je také bufet, postupně by měla vzniknout i krytá část s restaurací. Mimo sezonu je otevřeno v pátek a o víkendech od 10 do 18 hodin, děti do dvou let mají vstup zdarma, ty starší zaplatí 40 Kč a doprovod 10 Kč.

Na vláčky a mašinky do Telčského domu

Telčský dům na hlavním náměstí v Telči znáte jako sídlo pohádkového muzea plného her, skřítků, historie a legend z města a okolí. Od září, kdy tu otevřeli novou expozici Ráj vláčků a železnic, projíždějí Telčským domem vláčky a mašinky různých velikostí.

Jedenáct vlakových souprav křižujících malebnou krajinu s nádražími, tunely, mosty a silnicemi mohou děti samy ovládat, o další zábavu a soupeření se postará velká čtyřdráhová autodráha. V Telčském domě je otevřeno denně od 10 do 17 hodin, a to až do konce prosince. Děti do tří let neplatí nic, ty od tří do patnácti let zaplatí za vstup 30 Kč, studenti a senioři 40 Kč, vstupenka pro dospělé stojí 50 Kč a rodinné vstupné vás vyjde na 110 Kč.

Sportovně-rekreační areál Vrchbělá

Na Mladoboleslavsku se koncem léta otevřel pro návštěvníky dlouho připravovaný sportovně-rekreační areál Vrchbělá. Vypravit se sem můžete kdykoliv, areál v bývalém vojenském prostoru Ralsko v Bělé pod Bezdězem je volně přístupný po celý rok. Využít můžete například sedmikilometrovou in-line dráhu, lanové centrum, malou zoo, dětské hřiště, rozhlednu nebo hotel s restaurací, o který pečuje provozovatel nedalekého Motorlandu.

Letos se po dlouhých přípravách otevřel volnočasový rekreační areál Vrchbělá

Vrchbělá sice má sloužit lidem celoročně, ale hlavní nápor se očekává samozřejmě od jara do podzimu, kdy by se tu měly konat také koncerty a větší sportovní akce. Rekreační využití navíc podtrhují i zajímavé výletní cíle v okolí; přímo z areálu je výhled na hrad Bezděz, nedaleko pak leží atraktivní Máchovo jezero.