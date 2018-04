Navštivte kostnici a katedrálu v Kutné Hoře v noci a za svitu svíček

Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci na okraji Kutné Hory většina lidí navštíví současně s blízkou kostnicí. Obě místa jsou společně s historickým jádrem Kutné Hory zapsána mezi památky UNESCO a od jedné ke druhé je to skutečně jen kousek. Pro atraktivní noční prohlídky si ovšem budete muset vyhradit dva dny – přesně podle motta festivalu Kutnohorské léto, že jeden den nestačí.

Kutnohorské léto

Hodný duch Rudla provede děti při hledání třinácté komnaty zámkem Kačina.

Noční prohlídky kostnice a sedlecké katedrály, prohlídky chrámu sv. Barbory a kostela sv. Jakuba, večerní kostýmované prohlídky Kutné Hory nebo pohádkové prohlídky zámku Kačina s duchem Rudlou patří mezi hlavní lákadla multižánrového kulturního festivalu Kutnohorské léto, který v Kutné Hoře probíhá po celé léto od června do září.

V programu objevíte řady koncertů a divadelních představení, ovšem hlavním magnetem jsou právě prohlídky památek s kostýmovanými průvodci, zpravidla v neobvyklých časech a s působivými doplňky. Každé pondělí si tak můžete vychutnat noční prohlídku proslulé sedlecké kostnice, zatímco letní úterky patří sedlecké katedrále.

Do kostnice za svitu svíček

Sedleckou kostnici najdete v kryptě hřbitovního kostela Všech svatých.

Do historie i atmosféry kutnohorské kostnice, podivuhodné krypty pod hřbitovním kostelem Všech svatých, vstoupíte při nočních prohlídkách každé letní pondělí v doprovodu „cisterciáka“ – kostýmovaného průvodce. Ten vás za svitu svíček provede hrobem 40 000 zemřelých a společně s ním pak vystoupáte do samotného kostela za hudebníky, abyste při setkání s hudbou, tichem, světlem a tmou mohli vnímat prostor a čas z té druhé strany. Přibližně hodinový program začíná každé pondělí ve 21.00 hodin, vstupné pro dospělé stojí 140 Kč, pro studenty a seniory 95 Kč, děti do šesti let mají vstup zdarma.

Noční prohlídky katedrály

Sedlecká katedrála je výjimečná; ačkoli neznáme jméno jejího tvůrce, víme, že dnešní podobu jí dal během 18. století geniální architekt Jan Blažej Santini, mistr barokní gotiky a autor celé řady staveb, v nichž se hra se světlem pojí s číselnou i půdorysnou symbolikou.

Sedleckou katedrálu osvětlenou svíčkami můžete vidět jen výjimečně, například při nočních prohlídkách.

Noční prohlídka sedlecké katedrály začíná zpěvem „cisterciáka“, který vás pak za svitu svíček, zpěvu gregoriánského chorálu a varhanní hudby provede všemi jejími zákoutími. Uvidíte například místa, kde jsou ve zdi zazděni mniši, relikvie svatých, Santiniho schodiště i chrámovou pokladnici s originálem nejstarší dochované gotické monstrance na světě.

Čeká vás i návštěva kostelního kina spojená s promítáním zábavného animovaného filmu pro děti i dospělé a ochutnávka Sedlecké monstrance, vína, které můžete koupit jedině v Sedlci. Začíná se každé úterý ve 20.00 a končí přibližně ve 21.30, dospělí zaplatí za prohlídku 170 Kč, studenti a senioři 125 Kč, děti do šesti let neplatí nic.

Letem světem Kutnou Horou

Trojlístek nejznámějších kutnohorských památek doplňuje gotický chrám svaté Barbory. Poblíž stojí Jezuitská kolej s expozicemi Galerie Středočeského kraje; ze široké cesty před jejím průčelím s galerií barokních soch se otvírá pěkný výhled na město s chrámem sv. Jakuba a nově vysazenými vinicemi.

V Kutné Hoře se můžete podívat do středověké alchymistické dílny.

Ve spletitých uličkách historického centra najdete také gotickou kamennou kašnu, s dětmi byste se měli zajít podívat do Českého muzea stříbra s původním středověkým stříbrným dolem anebo do alchymistické dílny. Až do října se můžete vypravit také za duchem Rudlou na nedaleký zámek Kačina; speciální pohádkové prohlídky spojené s otevíráním 13. komnaty se konají každou sobotu a neděli.