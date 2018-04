Navštivte Jarní porcelánové slavnosti v Karlových Varech

Oslavit jaro můžete o prvním květnovém víkendu v Karlových Varech, kde Porcelánka Thun 1794 chystá již 20. ročník Jarních porcelánových slavností. Organizátoři si připravili zajímavý program s možností nákupu porcelánu i skla za mimořádně zvýhodněné ceny.

Porcelánové slavnosti se budou konat od 1. do 3. května v Grandhotelu Pupp a na prostranství před hotelem. Po celý víkend se můžete těšit na živou hudbu, bohaté občerstvení a Porcelánové školičky pro vaše ratolesti, v nichž si děti zkusí vyrobit svůj vlastní hrneček, který si pak odnesou domů.

Oslavte jaro v Karlových Varech na Jarních porcelánových slavnostech.

Na prostranství před Grandhotelem Pupp bude připraveno 23 prodejních stánků s výrobky ze skla a porcelánu. Za akční ceny můžete zakoupit nejen výrobky společnosti Thun 1794, ale také produkty Českého porcelánu Dubí, sklářské manufaktury Moser či Porcelánky Rudolf Kämpf.

Ve slavnostním sále Grandhotelu si můžete prohlédnout výstavu Prostřené stoly od Porcelánky Thun 1794, která představuje novinky pro letošní rok. Na Porcelánové slavnosti se zdarma vydejte v pátek od 10 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin nebo v neděli od 10 do 16 hodin.

Food Festival Karlovy Vary

Milovníky dobrého jídla jistě potěší návštěva Food Festivalu Karlovy Vary, který se uskuteční 2. května od 11.30 do 16.00 hodin. Nachystány pro vás budou luxusní delikatesy od předních českých šéfkuchařů a také dobroty, které připraví sami návštěvníci. Na festivalu si totiž můžete vyzkoušet své kuchařské umění ve škole kuchařů pod širým nebem. Vrcholem 7. ročníku gurmánského festivalu bude tradiční běh Vrchní, prchni.

Porcelánka Thun 1794 a.s. si pro návštěvníky připravila bohatý doprovodný program.

Dále se můžete těšit na soutěž začínajících kuchařů, degustace prvotřídních pokrmů, barmanskou show nebo na soutěže o ceny. Pro děti bude připravena cukrářská dílna, kde si mohou zahrát na cukráře.

Vstupné na festival je zdarma a degustace si můžete zakoupit za festivalové peníze, takzvané karlíky. Food Festival Karlovy Vary a Jarní porcelánové slavnosti jsou tradičně součástí programu Zahájení lázeňské sezóny.

Zahájení lázeňské sezóny 2015

V Karlových Varech bude o prvním květnovém víkendu opravdu nabitý program. Na tento víkend je zde naplánováno Zahájení lázeňské sezóny, což je v Karlových Varech tradiční kulturně-společenská událost. Na takto honosné akci nesmí chybět zakladatel města, král Karel IV., který povede průvod městem v sobotu 2. května od 14.30 hodin. Dále se můžete zúčastnit svěcení minerálních pramenů či sobotního galavečera v Grandhotelu Pupp.

Zahájení lázeňské sezóny je oslava jara a začátku nové sezóny, která má představit to nejlepší a nejzajímavější, co Karlovy Vary nabízí. Těšit se můžete na celou řadu koncertů a společenských akcí. Program začíná již ve středu 30. dubna pálením čarodějnic a pokračuje v pátek 1. května řemeslnými trhy a kulturním vystoupením. Vyvrcholení oslav je naplánováno na víkend.

Celý program naleznete na webových stránkách města Karlovy Vary. Slavnosti se uskuteční na prostranství před hlavní poštou a hotelem Thermal, na Mlýnské kolonádě, třídě T. G. M., v parku Malé Versailles a v Grandhotelu Pupp.