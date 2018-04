Víkend v maďarských Benátkách. Jezero Velence si zamilujete

Může se hodit Jak se tam dostat

Jezero Velence leží poměrně blízko slovenských hranic, pár kilometrů východně od Székesfehérváru. Motoristé mohou využít více kombinací přístupových tras. Záleží jen na tom, zda více preferují dálnice, či ostatní komunikace. Nad severním pobřežím jezera vede autostráda M7, která spojuje maďarskou metropoli s Balatonem. Pás letovisek situovaných podél jižních břehů je skvěle dostupný veřejnou dopravou, každou chvíli sem míří vlaky z terminálu v Budapešti – Kelenföldu. Některé spoje ovšem zastavují pouze ve větších stanicích. A do Budapešti se od nás také dostanete velice snadno, ať už vlakem, nebo autobusem. Nejlépe je na kole

Maďarsko si právem získalo pověst cyklistického eldoráda. To plně potvrzuje i hojnost cyklostezek a tras v okolí jezera. Kromě silně frekventované okružní trasy se lze pohodlně dostat též do Székesfehérváru a Budapešti. Jednotlivé větve nebo menší navazující okruhy pak cyklistům přiblíží přilehlé vesnice, dále je dovedou k mnoha přírodním zajímavostem, včetně ptačích pozorovatelen a skal nad Pákozdem. A tam se místo standardního asfaltu již přihlásí o slovo pořádný terén. Pozor, úsek mezi skalami Kócka a Pandúr je nesjízdný. Informační centra i větší ubytovací zařízení vás zdarma vybaví slušnou mapou s cyklotrasami, naučnými stezkami a značenými cestami pro pěší. Internet:

www.velencei-to.hu (zde najdete i brožuru v českém jazyce)

www.velenceturizmus.hu

www.pakozdturizmus.hu Informace o plavbě

Aktuální jízdní řády jsou pouze v maďarské verzi: www.velenceitohajozas.hu