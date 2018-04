Navštívila nás Italská pyramida

Odpoledne spadla z Lhotse Shar lavina, která vypadala, jakoby sjelo úplně všechno, co z jižní stěny masívu Lhotse Shar - Peak 38 - Shartse sjet mohlo. Láďa se marně pokoušel spravit generátor, příště rozhodně ne Hyundai generátor, ale Yamahu.

Náš BC poctili svou návštěvou italští vědci z Italské pyramidy.

Probouzíme se do mrazivého rána s čistě modrou oblohou. V 7:45 pohladily stany našeho základního tábora první sluneční paprsky. V takovou chvíli, za úplného bezvětří, se člověl v tu ránu svleče z péřovky a teplých fleecových kalhot do trika a kraťasů. No, je fakt, že dnes docela brzo začal fučet ostrý ledový vítr, dřív než jindy za slunečných himálajských dnů, a tak jsme do hodiny měli zas fleecové kalhoty a bundu na sobě, ale počasí bylo slunečné a bylo vidět okolní hory.

Robin, Libor a Láďa odešli do C1 obhlédnout situaci a sbalit jeden již nadbytečný stan. Nakonec kvůli lavinám fixy raději neprohlíželi a zůstali v uctivé vzdálenosti v bezpečí tábora C1.