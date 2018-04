Návštěvníci vjedou do safari ve Dvoře svými auty, ochránci jsou proti

Dosud vozily návštěvníky po safari upravené autobusy. Nově lidé ani nebudou muset vystoupit ze svých aut, aby z bezprostřední blízkosti pozorovali nosorožce, zebry nebo žirafy. Postačí jednoduše stáhnout okénko a vjet mezi volně žijící africkou zvěř.

Ředitelka: Zoo tak bude dostupná za každého počasí

"Poprvé v historii České republiky se od 1. června otevře jediné skutečné safari ve střední Evropě. Zoologická zahrada tak bude dostupná za každého počasí a pro každého, protože většinu areálu si návštěvníci prohlédnou z pohodlí svého auta nebo autobusu," říká mluvčí královédvorské zoo Jana Myslivečková.

Fotogalerie

Návštěvníky čeká průjezd padesátihektarovým územím, kde žije v 50 živočišných druzích asi 600 afrických zvířat. Větší část areálu budou lidé projíždět přímo mezi volně vypuštěnými kopytníky a ptáky. Ve zbylé části safari budou lvy, žirafy, zebry, nosorožce a další zvířata od návštěvníků oddělovat příkopy a oplocení.

Ochranář: Pro zvířata to přinese jen negativa

Nápad se ale nelíbí ochráncům přírody, kteří upozorňují na rizika spojená s pohybem většího množství automobilů po zoologické zahradě.

"Vidím v tom jen další komerční tah současného vedení zoo. Pro zvířata to přinese hlavně negativa, kromě neustálého vyrušování také mnohem větší množství výfukových plynů," tvrdí David Číp z Českého svazu ochránců přírody v Jaroměři.

Ředitelka královédvorské zoo Dana Holečková to odmítá: "V Evropě existuje 15 velmi renomovaných safari parků a všude to funguje, tak proč by to mělo ublížit našim zvířatům?"

Zoo ve Dvoře Králové Královédvorské zoo je letos 65 let. První návštěvníci zahradu prohlédli 9. května 1946. Tamní africké safari je ale mnohem mladší, jeho zakladatel Josef Vágner ho začal budovat počátkem sedmdesátých let a otevřeno bylo v květnu 1989. Safari se rozkládá na ploše 50 hektarů, volně tam žije kolem 600 afrických zvířat v 50 druzích, mimo jiné antilopy losí, zebry, vodušky jelenovité nebo skot watusi. Safaribusy budou moci od června místo 20 minut jezdit po rozšířené trase dvě hodiny a vstupné se zvýší ze 170 na 290 korun, pro děti ze 100 na 190 korun.

Během šestikilometrové projížďky budou návštěvníci muset dodržovat přísná pravidla. Zastavit bude možno jen na dvou místech, mimo vyhrazená místa k parkování nebudou smět vystupovat z vozů, na což bude dohlížet dozorce safari.

"V celém areálu safari se nebude smět troubit, protože by to ohrozilo zvířata. Návštěvníci budou moci mít otevřená okénka vozů, fotografovat a filmovat zvířata, stejně jako je tomu při návštěvách afrických rezervací. V žádném případě se ale zvířat nebudou smět dotýkat a striktně bude zakázáno jakékoli krmení," upřesňuje mluvčí královédvorské zahrady.

Záměr kritizují i někteří příznivci zoo

Plánovaná akce rozpoutala diskusi i na facebookových stránkách zoo. Zatímco ke včerejšímu dni se novinka líbila 55 lidem, jiní nešetřili kritikou.

"Nevím, jestli se mi to líbí. Každý návštěvník svým autem? No, těm zvířatům to tedy nezávidím. Máte nádhernou zoo, není škoda ji zasekat auty?" ptá se Irena Šnajdrová. Rostislav Jež s ní souhlasí: "To není dobrý nápad pouštět tam smradlavá auta."