Návštěvníci Karlštejna mohou vidět kapli sv. Kříže

Kastelán připomněl pasáž z životopisu Karla IV., podle níž měl do kaple přístup pouze říšský císař, český král a arcibiskup pražský. Soustředění ostatků do jednoho místa pak u Karla IV. vzbuzovalo takovou úctu, že do kaple vstupoval bos.



Kastelán připomněl devastaci kaple návštěvníky před 30 lety, kvůli níž musela být místnost na 19 let uzavřena. "Tehdejší návštěvníci oškrabovali ze zdí zlato, na cyklus maleb na schodišti dokonce vyrývali monogramy," upřesnil. Vandalským

útokům proto správa nyní čelí najímáním bezpečnostní služby a kamerovým systémem, dodal.



Podle Kubů je kaple sv. Kříže součástí prohlídkového okruhu, do kterého patří také kostel Panny Marie s nástěnnými malbami ze 14. století, kaple svaté Kateřiny coby soukromá modlitebna císaře, sakristie, lapidárium a hradní obrazárna.

Za prohlídku těchto prostor zaplatí dospělý návštěvník 200 korun, děti, studenti a senioři pak 100 korun. Zájemci o cizojazyčný výklad zaplatí 600 korun, respektive 200 korun.



Přes pokračující rekonstrukci hradu kastelán doufá, že i letos navštíví památku kolem 300.000 zájemců. Ti by za prohlídku měli zaplatit celkových 30 miliónů korun.