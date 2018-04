Jak se šije kolo na míru. Návštěva u Italia Veloce

Parma je pro kola jako stvořená. Ve městě, které leží v rovinaté části kraje Emilia-Romagna, vládne pohodové tempo a podobně jako například v Berlíně i tady musíte dávat pozor, abyste na chodníku nešli po části určené pro kolaře.

Horská kola jsou tady pochopitelně vzácností, v ulicích jsou k vidění hlavně městské stroje a některé z nich jsou celkem dost hýčkané. Na své si ale přijde hipster stejně jako místní řemeslník, který potřebuje převést přes městský park záchodovou mísu na předním nosiči.

Krámek Italia Veloce na zastrčeném náměstí Piazza de Cervi se do tohoto prostředí vyloženě hodí. Uvnitř a kolem krámku jsou k vidění hlavně městská kola, ale najdou se zde i zajímavé silniční kousky. A jak později s kamarádem zjišťujeme, ten nejvíce zablácený je Maxovým miláčkem, se kterým se vydává na retro závody po celé Itálii.

Max je majitelem značky Italia Veloce. Je to Ital jako víno, výřečný a dobrosrdečný. Nadšení pro cyklistiku z něj jenom srší a z našeho prvotního plánu na chvilku nakouknout do jeho dílny se najednou nějakým způsobem objevíme v situaci, kdy opravdu nutně chceme, aby nám nějaké kolo postavil. Kola z této dílny pravidelně putují do celého světa a několikrát v měsíci i do Tokia. Průměrná cena se přitom pohybuje kolem dvou tisíc eur (54 000 Kč).

První kolo

Maxe hned na začátku zajímá, kde přesně bydlíme a v jakém terénu vlastně chceme jezdit. Okolí Prahy si prý dokáže z jedné návštěvy vybavit, a když se mu zmíníme, že chceme jezdit i po lesních cestách, vypadá to, že má celkem jasno. Přichází pár malých dotazů a návrh, abychom přišli za hodinu.

Max a naše první kolo

Po krátké procházce se vracíme do krámku a Max už společně se svým technikem (nikdo jiný zde nepracuje) dotváří první návrh našeho kola. Zatímco v moderní cyklistice vládne karbon a hliník, Max je ze staré školy a preferuje železný rám. „Karbon je strašně křehký a hliník přenáší rázy do páteře a do kloubů,“ tvrdí. „Železným rám je trochu těžší, ale vydrží nárazy a nejlíp je dokáže odtlumit tak, aby nešly s plnou razancí do těla.“

Bývalý sportovní jezdec vyznává také filozofii velkého rámu. Všem svým zákazníkům totiž doporučuje v průměru o tři čísla větší rámy, než bývá obvyklé. Přesný důvod nám Max sice vysvětlil, bohužel se nám ale jeho smysl poněkud vytratil v překladu. Ale jak si sami ověříme, kolo, které nám postavil, je velice stabilní a přitom se dobře ovládá.

U Italia Veloca můžete koupit tři základní kategorie kol: Ribelle, Audace a Magnifica. U nižších řad se využívají rámy standardních výrobců nebo repasované rámy, které Max najde na svých cestách po celém světě.

Prémiové kolo Magnifica se pak chlubí ručně dělaným rámem od italského řemeslníka, jehož jméno nám Max odmítl prozradit. „Ale je to mistr,“ směje se. Rám využívá speciální trubky, které jsou v prostřední části tlusté cca 0,5-0,6 mm, ale u spojů jsou zesílené až na devět desetin milimetru. „Výroba magnifica je jemná a pečlivá práce. Spoje jsou řemeslně tak dobře udělané, že je „přiznáváme“ a nebarvíme je jako ostatní části rámu.“

Naše kolo je ale téhle prémiovce na míle vzdálené. Max nás nechává si ho vyzkoušet a přitom pečlivě sleduje naše pohyby a nadšení z jízdy. Tak trochu si tady připadáme jako u zakázkového krejčího, který nám šije kolo na míru. Zhruba po hodině první prohlídky se domlouváme na další návštěvě, kdy se budeme snažit dostat k finálnímu kolu.

Odkaz na historii

Druhý den se snažíme dotáhnout naše kolo do finální podoby a hlavně určit jeho cenu. Max vybírá formulář a začínáme sestavovat. Každou část, kterou na kolo potřebujeme, máme samozřejmě na výběr. Můžeme si například zvolit kožené sedlo od britské kožedělné firmy Brooks. Podle Maxe má kožené sedlo tu výhodu, že si postupně zvyká na svého majitele a časem se stává pohodlnějším než na první dojem dokonalé sedlo z umělých materiálů.

Max zkrátka miluje věci, které dobře fungují, mají své opodstatnění z hlediska jízdy a v minulosti je využívali i profesionální jezdci. A v neposlední řadě musí být i designově zajímavé. Například klipsny na boty si sám nakreslil podle cyklistického katalogu z 19. století. A velkou část jeho nabídky na krámě tvoří i repasované části od výrobců, kteří už neexistují a sám je sehnal na cyklistických bazarech po celé Itálii.

Při výběru uchycení přední vidlice máme na výběr mezi japonským a italským výrobcem. „Japonský systém je z hlediska montáže chytřejší a praktičtější, ale přesto raději používám ten italský. Hůř se montuje, ale z mého hlediska je hezčí a přitom stejně pevný“. Kdo ví, jakou roli přitom hraje pravá italská národní hrdost.

Není divu, že stránky katalogu s moderními přehazovačkami rychle přelistuje s mírným znechucením. „Nemám je rád. Jsou umělé a nemají žádný příběh,“ tvrdí. Pokud ale na nich budeme trvat, objedná je. Katalogů s moderními součástkami tady má hned několik, nejvíce času ale stejně strávíme u katalogu italského výrobce Campagnolo.

Velkou dávku pozornosti věnuje Max řídítkům. Do města je podle něj důležitější vzpřímenější posez, na sportovní jízdu zalehnutí. „Ale ani u městského kola byste neměli sedět příliš rovně. Všechny rázy z obrubníků a kočičích hlav pak jdou přímo do páteře a to rozhodně ní dobře.“ Na delší cesty nám pak doporučuje vybrat řídítka, která umožňují několik různých úchopů a pošetřit tak zápěstí a ramena.

Žádná legrace

Zkroucená řídítka, klasické berany, různě upravované tyče, kombinovat se tu dá cokoliv. Od městské jízdy až po závodní řídítka pro regulérní historické závody. Max má v regálu i rovná řídítka do tvaru šipky, která sám vyrábí, svým tvarem ale do krámku moc nezapadají. „Je to módní výstřelek pro hipstery, kteří si fotí svoje kolo na Instagram,“ říká téměř provinile. Zákazník je prostě zákazník.

Konečně se dostáváme k finální ceně. Na formuláři se v součtu objeví cifra 1 700 eur (45 900 Kč), i když podle prvotních odhadů to mělo být o 400 eur méně. Trochu nám tuhne úsměv, ale některým součástkám prostě nedokážeme po rozhovoru s Maxem odolat. Ale i to zřejmě patří ke kolu, které v sobě má víc, než jen přesné datum konce záruky, slevu na otáčkoměr a odrazky v ceně.

Pokud budete mít možnost a cestu kolem, stavte se u Maxe přímo na krámku. Nejenom že zde najdete větší výběr součástek, ale osobní návštěva v tomto případě rozhodně stojí za to.