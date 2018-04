Návštěva Tater je letos sázkou do loterie

"Nahoře ztvrdlý sníh s hroudami sněhu, o něco níž ledová krusta a pod ní ledové krystalky krupicového sněhu a kousek nad plesem mokrá břečka," popisoval Miro podmínky během sjezdu z Posledné štrbiny k chatě. "V pásmu lesa se už jezdí po mokrém ledě," doplnili ho dva jeho kolegové, kteří přišli na chatu od Tatranské Lomnice. V této souvislosti z ní jako z pohádky slova chataře Pod Rysmi Viktora Beránka: "Minulou sezonu napadlo na Štbském plese postupně osm metrů sněhu."



Špatné podmínky potvrdili i členové dvou horolezeckých oddílů, kteří na chatě U Zeleného plesa celý týden chodili na túry. Brněnské Vysokohorské sporty i pražská Humanita si dávaly pozor hlavně na oblíbený, ale nebezpečný traverz zvaný Nemecký rebrík, protože se na něm nestabilní krupice místy měnila na ještě méně stabilní mokrý vatový sníh. Ten ujížděl pod nohama, cepíny v něm nedržely a navíc obaloval stoupací železa tak, že se měnily v nebezpečné bačkory.

"Dávejte pozor na každý krok, neustále otloukejte nalepený sníh z maček a raději sestupujte čelem ke svahu," radil brněnský instruktor, kterého ostatní oslovovali Pepo, svým třem nováčkům, které právě na Nemeckém rebríku zasvěcoval do tajů zimního horolezectví. Věděl, proč to dělá. V minulých letech se právě na této trase každý rok zabila nejméně jedna dvojice lezců, kteří spadli do stametrových skalních srázů. Nejznámější nebožtíci byli vloni bratři Pochylí, kteří v sedmdesátých a osmdesátých letech patřili mezi elitu československých horolezců. Podobně jako s ostatními se s nimi utrhla sněhová deska a oni neměli nejměnší šanci, jak ji zastavit.



I v této dnešní sněhové bídě však může mít návštěvník Tater štěstí na krásný výstup či sjezd. "Super!," rozplýval se německy mluvící horský vůdce po lyžařském přechodu z Téryho chaty na Chatu u Zeleného plesa a zpět přes vysokorské Baraní sedlo. Nejen, že vybral pro svých osm klientů zřejmě nejkrásnější tatranský sjezd s téměř kilometrovým převýšením, ale měl štěstí i na počasí. Ten den vítr odvál mraky a teploměr spadl pod nulu. Sníh ztuhnul a lyžaři mohli bez větší námahy točit v prudkých svazích jeden oblouček za druhým. O den dříve stejnou túru na lyžích v opačném směru absolvovalo několik brněnských horolezců a stěžovali si rozměklý sníh s ledovými hroudami.



S počasím byla spokojena i francouzská skupina deseti postarších turistů vedená dvěma horskými vůdci, která měla jednoduchý itinerář týdenního pobytu. Vždy za jeden den vystoupali na telemarských lyžích na jednu horskou chatu a druhý den sjeli tou samou cestou dolů. Na slovenské a české povzdechy nad počasím se jen usmívali a lámanou angličtinou prohlašovali: "Jaké krásné jaro!"



Pro letošní jarní tatranské túry tedy platí to, co v ostatních letech pro začátek léta

- Pozor na rychlé změny počasí: během hodiny se může změnit teplota o deset stupňů, může začít pršet, sněžit nebo přijdou kroupy.



- Pro horolezce jsou nejbezpečnější hřebenové túry, které jsou jen málo zasněžené.



- Nejlepší sníh pro lyžaře a snowboardisty leží v úzkých žlabech obrácených na sever a na východ, protože do nich nesvítí slunce.



- Zkušení turisté by se měli o možnosti výstupů na vrcholy nebo přechodů sedel informovat na chatách. Chodníky nad chatami jsou až do 15. června oficiálně uzavřené, a tak turisté musejí být členy některého horolezeckého spolku (například Český horolezecký svaz, slovenský James nebo rakouský OEAV).



- Vynechat výstupy po širokých svazích, kde je pod sněhem tráva. Nejvíce lavinézní jsou v tomto ohledu Roháče a Červené vrchy. Ve Vysokých Tatrách jsou to hlavně široké žlaby obrácené k jihu a jihozápadu.



- Na jakoukoliv túru je potřeba nosit v batohu kromě obvyklých věcí i stoupací železa, cepín a lano, protože kdekoliv se může objevit led. Vhodný je i mobilní telefon, kterým se lze dovolat na Horskou službu v případě nehody, a lavinový hlásič (tak zvaný pieps), kterým lze najít v případě zavalení lavinou ostatní členy výpravy.



- Každý cíl je nutné zapsat do tak zvané knihy túr, která je k dispozici na každé chatě.



Ubytování ve vysokohorských chatách:

Zbojnícka chata

t: 00421-903-619000, 00421-903-608000

cena: 180 SK

Téryho chata

t: 00421-969-442-5245

cena: 270 SK se snídaní

Chata Pri Zelenom plese

t: 00421-969-4467420

cena: 230 SK

Horský hotel Sliezsky dom

t: 00421 969 4425261

cena: 260 SK

Chata Na Popradskom plese

t: 00421-969-4492177, 00421-969-4492765

cena: 170 SK

Skalnatá chata

t: 00421-969-4467075

cena: 150 SK

Bílikova chata

t: 00421-969-4422439, 00421-969-4422266, 00421-969-4422267

cena: 428 SK

Chata Plesnivec

t: 00421-905-256722

cena: 190 SK