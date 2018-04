Na lyžích u Schwarzenberga. Turracher Höhe je hlavně pro romantiky

Na cedulích by tady mohl být nápis ve stylu Krkonošských pohádek: Schwarzenbergovo. Samotné jezero i okolní lesy totiž nepatří nikomu jinému, než našemu dobrému známému, předsedovi TOP 09 a prezidentskému kandidátovi Karlu Schwarzenbergovi, respektive jeho rodině.

Ostatně zámek Obermurau v nedalekém městečku Murau je jedním ze sídelních míst Schwarzenbergů. Tentokrát jsme však nepřijeli na návštěvu, ale lyžovat.

Pěkně v teple

Už první dojem je úžasný. Turracher Höhe je možné přirovnat v k velkému přírodnímu "lavoru". Nad jezerem se zvedají oblé kopečky Nockberge s vrcholky ve výšce 2 200 metrů a vytvářejí nádherné, přírodní scenérie, kterých se při krásném počasí nenasytíte ani za dva dny.

V nadmořské výšce 1 700 m.n.m. najdete celkem 38 kilometrů prostorných a širokých sjezdovek. Vedle tří kilometrů černých sjezdovek je tu 22 kilometrů červených a 13 kilometrů modrých sjezdovek. Lyžařům slouží 14 lanovek a vleků včetně tří šestisedačkových lanovek, které jsou vyhřívané.

Podobný komfort potěší hlavně při chladnějším počasí, ve výšce kolem dvou tisíc metrů je většinou v zimě stále pod nulou. Z toho důvodu je u lanovek taká řada vytápěných odpočíváren, kde se můžete ohřát, odpočinout si a třeba i posvačit. Všechna lehátka s nádherným výhledem na horních stanicích lanovek jsou samozřejmě zdarma a stejně tak je bezplatné parkování.

Traktorem přes jezero

Celé středisko tvoří průsmyk na hranici Štýrska a Korutan, která prochází přímo uprostřed jezera. Sjezdovky se rozkládají po všech okolních kopcích, které jsou vzájemně propojené. A někdy i celkem legračním způsobem. Přes zamrzlé jezero převáží lyžaře malý traktůrek s ráhnem, kterého se lyžaři drží.

Výhodou Turracher Höhe je také skutečnost, že sjezdovky jsou kolem celého jezera, takže podle počasí si mohou lyžaři vybrat. Můžete lyžovat na sluníčku nebo i ve stínu, kde se po celý den udrží perfektní sníh. Ideální je samozřejmě vyzkoušet všechny sjezdovky kolem dokola a vybrat si ty, které vám budou nejlépe sedět.

Šampaňské na sněhu

Místní sjezdovky sice nepatří k těm nejdelším a nejsportovnějším, ale místo adrenalinu nabízejí zvláštní kombinaci romantiky a lyžařského luxusu. Po sjezdovkách například jezdí "číšník" a nabízí lyžařům zdarma sklenky sektu, což je zřejmě světový unikát. Na své si přijdou i děti, které zde obdrží nejrůznější pamlsky.

Další výhodou střediska je vysoká jistota sněhu, který je zde téměř vždy, a to až do konce dubna. V loňském roce se tu dokonce lyžovalo ještě 1. května. Ostatně díky vysoké nadmořské výšce je tu největší jistota přírodního sněhu v celých východních Alpách.

Ranní trilogie

Vedle sklenky sektu nabízí Turracher Höhe ještě další zajímavé služby či kuriozity. Jednou z nich je oblíbený balíček s názvem ranní trilogie, v jehož rámci se nejprve podnikne výstup na sněžnicích na horskou chatu, kde se podává snídaně. Pak mají vybraní lyžaři možnost jako první projet dokonale upravenými sjezdovkami s neporušeným manšestrem.

Jízda v neporušeném manšestru je součástí oblíbeného balíčku Ranní trilogie.

Dalším zážitkem jsou noční výlety na sněžnicích, třeba na oblíbenou chatu Almstube, kde se servíruje vynikající fondue. Není to ovšem klasické fondue s roztaveným sýrem, nýbrž každý host dostane prkénko se syrovým masem, špekem či uzeninou, které si sám připravuje v hrnci s rozpáleným sosem. K tomu se servírují vynikající omáčky, například pikantní curry omáčka.

Bobová dráha

V loňském roce byl v Turracher Höhe vybudován nový Fun park. Ten nabízí lyžařům a snowboardistům nejrůznější záludnosti a překážky jako třeba sérii vln, skoků či příkrých zatáček, ale také sněhový tunel. Celkem má 850 metrů a díky tomu patří k nejdelším zábavným sjezdovkám na světě.

Ve středisku si užijí i běžkaři, pro které je zde připraveno 15 kilometrů pravidelně ošetřovaných běžeckých stop, přičemž ta nejoblíbenější vede přímo po jezeře. Další zážitek nabízí moderní bobová dráha Nocky Flitzer, která je dlouhá jeden a půl kilometru, místy vede deset metrů nad zemí a můžete na ní dosáhnout rychlosti až 40 kilometrů v hodině.

Plavání v zamrzlém jezeře

A ještě jednu zážitkovou kuriozitu nabízí místní jezero, respektive vyhlášený wellness hotel Hochschober, který stojí těsně na jeho břehu. Část jezera se totiž unikátním způsobem vyhřívá, takže se v tomto přírodním "bazénu" dá plavat i v zimě, když je okolní hladina zamrzlá.

Bohužel je bazén k dispozici jen pro hosty hotelu, stejně jako třeba nádherná limbová sauna stojící nad jezerem nebo další bohatá nabídka wellness procedur.

Zajímavá gastronomie

V hotelech a horských chatách Turracher Höhe můžete ochutnat a vyzkoušet celou řadu originálních gastronomických specialit. Jednu z nich, pivní polévku servírovanou v historickém korbelu, nabízí například chata Almzeithütte.

Na další chatě Sonnalm můžete zase ochutnat tradiční raclette, a pokud se zastavíte v nedávno otevřené restauraci K-Alm, čeká tu na vás první evropský slaninový "humidor", tedy speciální místnost, kde si můžete vybrat z široké nabídky místní šunky, špeku a sýrů pocházejících z oblasti Korutan a Štýrska.

Letecký pohled na Turracher Höhe

Za vysokou gastronomií pak zamiřte do gurmet restaurace Philipp, která má jednu čepici v prestižním hodnocení Gault Millau, což je jakási obdoba známějšího Michelinu.

Cesta a ceny

Drobnou nevýhodou Turracher Höhe je jeho vzdálenost. Z Prahy je to 540 kilometrů, z nichž však jen malá část vede po dálnici, takže je nutné počítat zhruba se šesti hodinami jízdy (bez přestávky). Z Brna či Českých Budějovic je samozřejmě jízda kratší a příjemnější. Jednodenní permanentka pro dospělého stojí 41 eur, šestidenní lyžařský pas vyjde na 200 až 216 eur (podle sezony). Děti od 6 do 14 let platí polovinu.