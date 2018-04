Takhle vypadá luxus ve vzduchu. Let v exkluzivní třídě Airbusu A380

Třídu s originálním názvem Suites Class začaly nabízet singapurské aerolinky v roce 2008 a poměrně nedávno byla v průzkumu serveru Flightfox.com zvolená jako nejluxusnější třída v letecké dopravě na světě.

Za unikátní zážitek si samozřejmě musíte náležitě zaplatit. Například letenka Singapur - New York vás vyjde na 18 400 amerických dolarů (cca 409 tisíc Kč). Pohodlí, které za tyto peníze získáte, každopádně vysoko přesahuje běžnou nabídku luxusních prvních tříd.

Jen pro VIP

A poznáte to hned na letišti. Cestující první třídy a exkluzivní třídy Suites se soukromými kabinkami mají totiž u Singapore Airlines svůj vlastní vstup do odbavovací místnosti. Útulnému prostředí na letišti Singapore Changi Airport vévodí mohutné mramorové stoly a moderní design spíše připomíná hotelové lobby přepychového hotelu. Tady se vás ujme asistentka, která vás na rozdíl od cestujících první třídy doprovodí do speciálního oddělení The Private Room.

Výsadní postavení zákazníka se zlatě tištěnou pozvánkou vás začne provázet na každém kroku. Například vám neváží kufry. Usměvaví a taktní zaměstnanci vás od začátku oslovují vaším jménem a označením, které jste si sami mohli vybrat při on-line rezervaci. „Je to jako byste přišli někam, kde vás už dávno znají,“ napsal Derek Low, mladý cestovatel, který se o své zážitky z cesty mezi Singapurem a New Yorkem podělil na svém blogu.

Derek si všiml odlišného přístupu personálu i v momentě, kdy ho asistentka odváděla z haly plné zákazníků první třídy do odděleného prostoru pro cestující v Suites Class. “Evidentně pospíchala. Vypadalo to, jako by měla obavu, abych jako VIP zákazník nebyl znechucen přítomností ‚pracující třídy‘".

Pozor na šampaňské

Poté, co si vás postupně převezme několik sluhů a absolvujete menší výlet labyrintem chodeb, ocitnete se v The Private Room, soukromém prostoru pro exkluzivní zákazníky. Tady je pro vás připravená také restaurace s předletovým menu o třech chodech. Na letišti v Singapuru si například můžete pochutnat například na kuřeti, bostonském humru a speciálním americkém hamburgeru z prvotřídního masa. A personál vám k tomu bude ochotně nalévat šampaňské.

Vaše soukromí není narušené ani při vstupu na palubu letadla, na kterou se dostanete speciálním mostem, opět určeným je pro ty nejmovitější zákazníky. Uvnitř na vás pak čeká pohodlná kabinka s televizí a ručně šitým křeslem od značky Poltorna Frau. Jen pro zajímavost, interiér celého prostoru navrhl známý francouzský designér luxusních jachet Jean-Jacques Coste.

Hned po usednutí se vám personál osobně představí svými jmény a na přivítanou vám nabídne láhev šampaňského Dom Pérignon. Všechno, co je ve vašem dosahu, je vlastně synonymem luxusu samo o sobě. Káva nejvyšší kvality, kaviár, nebo toaletní balíček značky Salvatore Ferragamo s různými kosmetickými potřebami od parfému až po krém na ruce. Všechno, včetně vašich sluchátek, pochází od výrobců těch nejprestižnějších značek za nejvyšší ceny.

Pokud na vás přijde spánek, stačí se zmínit personálu a ten vám ochotně z vašeho křesla vytvoří pohodlné lůžko, které se v některých případech může díky sousednímu prostoru rozšířit až na manželskou postel. Během proměny vaší kabinky se pak můžete v koupelně převléknout do vašeho osobního pyžama, jak jinak než od luxusního výrobce Givenchy. Od stejné firmy jsou také vaše ručníky nebo povlečení.

Hvězdná společnost

Exkluzivní prostředí vás neopustí ani při přestupech. Při mezipřistání ve Frankfurtu měl Derek volně k dispozici prostor nejvyšší třídy Lufthansy, kde mohl využít horkou sprchu a lázně.

Právě díky těmto drobnostem stejně jako velké dávce soukromí a loajality personálu mají tuto třídu v oblibě hlavně velké hvězdy Hollywoodu, mezi kterými byste našli i Leonarda DiCapria nebo Morgana Freemana. Možná že i na ně čeká na konci letu stejný problém jako na Dereka, který na samotnou letenku neměl peníze a tak ji vyměnil za 93 500 nalétaných mil ze svého účtu. „To opravdu nejtěžší na tomhle letu bylo opustit samotné letadlo,“ napsal po přistání na letišti v New Yorku.

Létají i Češi

Lukrativní prostředí třídy Suites Airbusu A380 si už vyzkoušelo i několik Čechů. A podle českého zastoupení společnosti Singapore Airlines jich není málo. „Jen za poslední měsíc jsme měli několik cestujících, kteří si letenky v této exkluzivní třídě u nás zakoupili,“ říká Vlastimil Dispo. „Jedná se o tak výjimečný produkt, že má i svoji klientelu v České republice. Zatím můžeme hovořit o desítkách cestujících ročně.“

Čeští zákazníci nejčastěji využívají spojení do Singapuru s přestupy na Airbus A380 v Zurychu, Frankfurtu a Paříži. Ze Singapuru pak kombinují lety v business třídě do míst jakou jsou Maledivy, Thajsko nebo Bali. Nejdelší trasa, kterou cestující mohou absolvovat, je let do Austrálie. „Cena zpáteční letenky z Prahy do Singapuru v této kabině se pohybuje kolem 191 tisíc korun, do Austrálie pak 247 tisíc korun,“ doplňuje Dispo.