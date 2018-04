Návštěva Koněpruských jeskyní

Koněpruské jeskyně patří k velmi známým a oblíbeným turistickým cílům v České republice a zná je mnoho lidí. Jak ovšem návštěva tohoto největšího českého jeskynního komplexu probíhá? A co si člověk ze svého pobytu v podzemí odnese? Podívejme se na to podrobně.Při prohlídce je poměrně důležité, kolik lidí se jí účastní. V tomto případě samozřejmě platí, že čím méně, tak tím lépe. Přestože prakticky všechny informační brožurky uvádějí, že prohlídka Koněpruských jeskyní trvá kolem čtyřiceti minut, ve skutečnosti to bývá jenom půlhodinka. Někdy průvodci prostě více spěchají. Zkušenost je však taková, že místní průvodci hovoří silnějším hlasem a je jim dobře rozumět, což bývá při všech prohlídkách, ať už jste kdekoli, nesmírně důležité. V tomto případě je to skutečný klad. Také obsah samotného výkladu je poměrně dobrý, ale k němu už můžeme mít výhrady. Častými návštěvníky jeskyní jsou i děti a ty přece jenom některým obratům tak dobře nerozumí, ale průvodce je nijak podrobně nerozebírá. Také by bylo možná dobré některé nejzajímavější věci více vysvětlit. Jinak návštěvníkům nezbývá, než se průvodce samostatně zeptat. Těžko odhadnout, v jaké finanční situaci se areál a jeho správci nacházejí, ale vylepšení zdejšího osvětlení (jedna z nejdůležitějších věcí v případě prohlídky podzemí) by určitě zvýšilo atraktivnost tohoto místa. Jaký je tedy výsledný dojem z prohlídky? Kdybychom jej hodnotili školní stupnicí, tak by to byla slabší dvojka.Koněpruské jeskyně jsou otevřeny od dubna do konce října. Prohlídky se konají vždy jednou za hodinu. Vstupné pro dospělé je 60 korun, děti a studenti platí polovinu. Můžete si objednat i individuální prohlídku - ta stojí 800 korun. Pokud chcete v jeskyních fotografovat, zaplatíte deset korun a videokamera vás přijde na padesát korun. Za automobil na blízkém parkovišti se platí deset korun. V areálu je i prodejna vzácných kamenů, kde můžete pořídit zajímavé exempláře. Ceny se pohybují od padesáti až do několik tisíc korun.