Návštěva hradů roste díky různým akcím

Strategie kastelánů hradů a zámků, jak přilákat návštěvníky, se v posledních letech hodně změnila. Už nestačí jen provést zmlsané turisty komnatami a podat jim historický výklad. Proto nádvoří stále častěji obsazují šermíři, konají se noční prohlídky se strašidly, doprovodné výstavy či ochutnávky vín ve sklepích. Návštěvnost památkových objektů proto utěšeně stoupá. Na nezájem si nemohou uprostřed letošní sezóny stěžovat na zámku v Benešově nad Ploučnicí. Návštěvnost je tradičně hojná a obrovský zájem zaznamenali o noční prohlídky zámku. Dokonce tak velký, že při poslední prohlídce nebyli schopni uspokojit všechny zájemce. "Strašně nás to mrzí, ale dvě prohlídky za jednu noc bychom nezvládli časově. Průvodce se musí také vyspat, druhý den jde ráno znovu do práce. Navíc bychom to neutáhli ani finančně, protože noční prohlídky jsou pro nás velmi nákladné," vysvětlil kastelán zámku Zdeněk Henig. Další prohlídku plánuje na devatenáctý srpen. "Už mám z poloviny obsazeno a další zájemce bych rád poprosil, aby si telefonicky místa objednali dopředu. Já je pak mohu zapsat do seznamu, nebo jim s lítostí oznámím, že je už obsazeno, ale aspoň sem nepojedou zbytečně," doplnil Henig. Obdobně jsou na tom i muzea, která kvůli špatnému počasí zaznamenala až dvakrát vyšší návštěvnost. "Měli jsme loni oslavy sto let sňatku Františka Ferdinanda d´Este s Žofií Chotkovou a na jaře a na podzim pořádáme noční prohlídky," řekla za svůj zámek kastelánka Zákup Martina Aulová. Hrad Házmburk na Litoměřicku láká návštěvníky pro změnu na pravidelná vystoupení skupiny historického šermu Raubíři a také na dětskou soutěž Kreslíme s hradem. Uvedl to kastelán hradu Miroslav Šletr. "Náš klub absolvoval šermířské zápasy na Házmburku. Na násilí se nerada dívám, ale ostatní byli nadšeni a po Libochovicích nás vodila bílá paní. Je to docela novum. Je to důvod, proč se na ty zámky vrátit podruhé," řekla Marie Vajchrová z litoměřického Klubu českých turistů. Každý hrad či zámek má navíc pravidelně vlastní slavnost, namátkou se slaví Házmburské hradní slavnosti, v Ploskovicích Daliborovy slavnosti a v Budyni nad Ohří bude folkový festival Budyňský poutník. Aktuální údaje Správy památkových objektů ještě nejsou k dispozici, ale například návštěvnost většiny zámků na Litoměřicku se v roce 1999 oproti roku předchozímu zvýšila o několik tisíc lidí. Na Ploskovice přijelo loni dvacet jedna tisíc návštěvníků, na Libochovice dvacet pět tisíc a na Házmburk deset tisíc