Návod pro čínské turisty: Nemočte v bazénu a nekraďte vesty v letadle

14:30 , aktualizováno 14:30

Čínští turisté by se neměli na veřejnosti šťourat v nose, neměli by močit v plaveckých bazénech a také by neměli krást záchranné vesty z letadel. Uvádí se to v nové příručce civilizované turistiky, kterou vydala vláda v Pekingu a která je dalším pokusem úřadů napravit nezdvořilé chování Číňanů v cizině.