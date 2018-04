Návod pro cesty do Asie bez cestovky. Jak najít levné letenky a ubytování

Výhodou dovolené na vlastní pěst je kromě volnosti třeba možnost zkombinovat tři země, pět destinací a k tomu plavbu lodí. Musíte si cestu ale dobře naplánovat, mít platební kartu s povolenou platbou na internetu a domluvit se alespoň trochu anglicky - nejen kvůli komunikaci na místě, ale i pro hledání na webu.

Příklady (vždy na 14 dnů, v termínu od 15.1. do 31.1. 2011):

Thajsko (dálkový let je z Prahy s Emirates; u lokálních letů je v ceně odbavené zavazadlo v obou směrech; cena v uvedeném hotelu je za 10 nocí u moře ve dvoulůžkovém pokoji, všechny hotely jsou tříhvězdičkové; u transferů je cena jen orientační; do celkové ceny je započítáno také 500 Kč - cena za osobu za dvě noci v Bangkoku v hotelu All Season Huamark; všechny ceny jsou jen orientační a platné k 16.11.2010)

Destinace Dálkový let Lokální let Hotel Transfery Celkem Pattaya 15 200 není Sawasdee Siam Hotel 3 200 1 000 19 900 Phuket 15 200 s AirAsia 2 800 Club Coconut Resort 3 650 1 000 23 150 Ko Samui 15 200 s Air Asia 1 600 (Surat Thani) Samui First House 4 300 1 000 22 600 Koh Lanta 15 200 s Air Asia 3 100 Lanta Pavilion Resort 5 200 1 000 25 000

Malajsie (dálkový let s Emirates z Prahy, případně let s KLM z Mnichova za 16 500 Kč; dále platí vše jako u Thajska; plus 800 Kč za 2 noci v Kuala Lumpuru v hotelu Citrus za osobu)

Destinace Dálkový let Lokální let Hotel Transfery Celkem Langkawi 18 300 s Air Asia 1 300 Butique resort 4 150 1 000 25 550 Penang 18 300 s Air Asia 1 000 Tanjung Bungah Beach 4 400 1 000 25 500

Singapur (dálkový let s Emirates z Prahy; dále platí vše jako u Thajska; plus 1 800 Kč za 2 noci v Singapuru v hotelu Robertson Quay za osobu)

Destinace Dálkový let Lokální let Hotel Transfery Celkem Bali 18 400 s Air Asia 2 500 Best Western Kuta 4 400 1 000 28 100

Destinace lze kombinovat, například odlet s Emirates do Kuala Lumpuru a návrat z Bangkoku představuje u Emirates ale i dalších společností cenu skládající se z polovin uvedených tarifů (dohromady cca 16 800 korun). Dovolenou pak lze nakombinovat například s pěti dny na Penangu, pěti na Phuketu a s návštěvou obou měst. Letenky lze koupit tak, aby vnitřní lety byly na trase Kuala Lumpur - Penang - Phuket - Bangkok.

KUPUJEME LETENKU

S kým letět

Z Prahy mezi sebou soupeří na letech do Asie především dvě letecké společnosti, které využívají pro individuální zájezdy i české cestovní kanceláře. Turkish Airlines létají s přestupem v Istanbulu do Bangkoku, Singapuru a Jakarty, Ho Chi Minova města a třeba do Hong Kongu. Emirates k tomu přidávají především malajský Kuala Lumpur.

Loni byla nabídka Turkish Airlines na lety do Asie velmi zajímavá, Bangkok šlo zakoupit pod 12 000 korun. Letos jsou ale ceny všeobecně vyšší. Emirates s novou každodenní dálkovou linkou do Dubaje a pak s přestupem do dalších destinací v současné akční nabídce mají Bangkok za zhruba 15 200 korun, podobně stojí i Hong Kong. Akční letenky do Singapuru, Kuala Lumpuru nebo Jakarty stojí u Emirates pro letošní zimu asi 18 500 korun.

Ceny u Turkish Airlines jsou trochu vyšší a především ty nejvýhodnější jsou k mání jen v omezeném počtu termínů. Pozor, i u Emirates platí výhodné ceny jen pro odlety v některých dnech týdne.

tipy a Triky

Za děti si aerolinky účtují jen část ceny letenek. U dětí do dvou let bez sedadla to bývá 10 procent ceny, u dětí do 15 let pak 70 procent ceny letenky

Počasí v Asii sledujte na třeba na Weatherzone

Informace o vízových podmínkách hledejte na stránkách MZV

Kvalitu aerolinek hodnotí server Airlinequality

O kvalitě sedaček jednotlivých leteckých společností podle letadel vás bude informovat portál Seatguru

Hodnocení hotelů najdete na Tripadvisor

Doporučujeme sjednání cestovního pojištění

Aktuální kurzy měn najdete na serveru Oanda

Pokud máte chytrý telefon, ověřte si, zda pro něj nejsou k dispozici některé aplikace, které lze na cestě použít. Lze najít aplikace pro předpověď počasí, vyhledávače letenek a ubytování, mapy, průvodce a další. Mnohé jsou bezplatné.

Další možnosti

Lety na jedné letence Pokud máte lety na jedné letence (například Praha - Paříž a Paříž - Singapur), tak se o vás v případě zmeškání některého z letů z důvodu zpoždění letu předcházejícího letecká společnost postará. Přesměruje vás na další let a zajistí ubytování. Naopak, pokud budete mít letenky na navazující lety zakoupené zvlášť, padají všechna rizika jen na vás.

Letět z Prahy samozřejmě lze i přes jiná evropská letiště. Oproti dřívějším letům ale už nelze tvrdit, že odlety z Mnichova, Vídně nebo Frankfurtu jsou téměř vždy výhodnější než z Prahy. Třeba pro Bangkok v lednu a únoru budete nyní hledat výhodnější ceny, než jsou akční ceny Emirates z Prahy, jen velmi těžko. Do Bangkoku se dostanete průměrně za 16 000 korun, jen výjimečně lze najít letenky s cenou okolo 13 500 korun.

A pozor, u některých levnějších tarifů je nízká cena vykoupena extrémně dlouhou dobou přestupu třeba v Dubaji. Ne každý chce strávit na letišti téměř celý den nebo platit za vízum pro vstup do země.

Dobrodružnější povahy mohou hledat levné letenky i z jiných letišť po Evropě. Vyplatí se ale hledat bližší letiště, na která se dá dopravit za pár korun. Občas bývají zajímavé ceny z Milána, Bruselu nebo Londýna, kam se dá z Prahy celkem levně dostat. Jen pozor na dostatek času na přestup a na případné odbavené zavazadlo a jeho hmotnost. Případnou nadváhu vám low-costové aerolinky naúčtují. Tip: AirAsia dnes zahajuje prodej na nové lince z Paříže do Kuala Lumpuru. Pro první dva dny nabízí velmi lákavé ceny od 250 eur za zpáteční letenku

Poslední možností, jak se letecky dostat do jihovýchodní Asie, jsou letenky na charterových letech. Nabízet je mohou i tuzemské cestovky, častěji na ně narazíte v Německu (Ltur, 5vorflug, Condor, Na Cesty).

Kde a jak hledat letenky Letenky lze hledat na speciálních vyhledávacích portálech, u prodejců letenek a nebo přímo na webech aerolinek. Pro začátek bývá nejvhodnější zvolit některý z univerzálních vyhledávačů a zorientovat se, jaká nabídka je na dané trase aktuální. Doporučujeme kombinaci stránek ITA Software a třeba de.kayak.com. První web jen prohledává rezervační systémy, ale letenky neprodává je, druhý vás přesměruje přímo na prodejce. ITA Software je tak vhodný při zjištění aktuálního stavu na požadované trase. Pak je nutné hledat dál, v jednotlivých vyhledávačích nebo přímo u letecké společnosti. Případný plán ale lze i vytisknout a zajít s ním k prodejci letenek. Ten si připočte poplatek za vystavení letenky. Předností tohoto vyhledávače je možnost zadávání více odletových a příletových letišť, hledání nejlevnějších cen v rámci týdnů a měsíců a také zadávání nestandardních variant cest, třeba letenek typu Open Jaw nebo kombinované cesty do více cílových míst. Výhodou portálu Kayak (pro dálkové lety s odletem z ČR a okolních zemí doporučujeme německou mutaci) je, že umí prohledávat i nabídky některých nízkonákladových společností (v Asii Jet Star, Air Asia nebo Tiger Airways. Podobně funguje třeba i portál Skyscanner.cz a další. Ve všech případech navíc tyto univerzální vyhledávače ukáží více prodejců pro danou cestu, pokud existují. Ceny porovnávejte a zkuste i weby dopravců operujících na dané trase. Některé letenky si aerolinky prodávají jen na svých webech. Náš tip směřuje k letenkám typu Open Jaw. To jsou letenky pro cesty, které končí a začínají na jiném letišti. Takže místo trasy Praha - Bangkok - Praha můžete letět Praha - Bangkok a vracet se ze Singapuru do Prahy. Ceny se často skládají z poloviny obou tarifů, což může být výhodné, především se nemusíte vracet na příletové letiště. Pro rychlé zadávání údajů do vyhledávačů je dobré znát zkratky letišť, ušetříte si tak hodně času. Přinášíme ty nejdůležitější pro cesty do jihovýchodní Asie, další najdete zde. Letiště v Evropě Zkratka Letiště v Asii Zkratka Praha PRG Bangkok BKK Mnichov MUC Kuala Lumpur KUL Frankfurt FRA Singapur SIN Vídeň VIE Jakarta CGK Londýn (všechna letiště) LON Hong Kong HKG Paříž Charles De Gaulle CDG Phuket HKT Berlín Tegel TXL Bali DPS

Mnohé vyhledávače letenek a ubytování existují v české jazykové mutaci. Pokud se nepřepne jazyk automaticky, hledejte v nastavení.

Kam se vydat

Klasikou jihovýchodní Asie je Thajsko. V zimní sezoně pak lze cestovat i do kontinentální Malajsie, do Singapuru, do Kambodži, Laosu nebo Vietnamu. Naopak v Indonésii a třeba na Borneu je sezona spíš v létě (myšleno naše léto).

Kambodža s Laosem a případně Myanmarem jsou země spíš pro poznávací turistiku, i když Sihanoukville a další místa nabídnou i lenošivou dovolenou u moře.

s a případně jsou země spíš pro poznávací turistiku, i když Sihanoukville a další místa nabídnou i lenošivou dovolenou u moře. K Thajsku není co dodávat, hodí se jak pro pobytovou dovolenou tak pro poznávací turistiku. Samozřejmě můžete oboje zkombinovat. Do konce března je navíc thajské vízum zdarma.

není co dodávat, hodí se jak pro pobytovou dovolenou tak pro poznávací turistiku. Samozřejmě můžete oboje zkombinovat. Do konce března je navíc thajské vízum zdarma. Vietnam je zajímavou destinací, ale je nutné vízum, které je poměrně drahé. Dražší je i ubytování v plážových resortech vyšší kategorie a i u letenek je třeba počítat spíš s vyššími cenami.

je zajímavou destinací, ale je nutné vízum, které je poměrně drahé. Dražší je i ubytování v plážových resortech vyšší kategorie a i u letenek je třeba počítat spíš s vyššími cenami. Náš tip směřuje k zatím poněkud opomíjené Malajsii . Pro vstup není potřeba vízum, v zemi se dobře domluvíte anglicky, služby jsou na nadprůměrné úrovni a hlavně je zde i v sezóně nepoměrně méně turistů než v Thajsku. Celková cenová úroveň je o trochu vyšší než v Thajsku, něco je levnější, něco o trochu dražší. Tip: bezplatné průvodce po Malajsii včetně jednoho v češtině si můžete stáhnout ze stránek Tourism Malaysia.

. Pro vstup není potřeba vízum, v zemi se dobře domluvíte anglicky, služby jsou na nadprůměrné úrovni a hlavně je zde i v sezóně nepoměrně méně turistů než v Thajsku. Celková cenová úroveň je o trochu vyšší než v Thajsku, něco je levnější, něco o trochu dražší. Tip: bezplatné průvodce po Malajsii včetně jednoho v češtině si můžete stáhnout ze stránek Tourism Malaysia. Singapur je jasně nejdražší město v regionu a to především co se ubytování týče. Jídlo a třeba doprava je ale zhruba stejně drahá jako v České republice. Singapur je ideální na několikadenní zastávku, celou dovolenou zde bude trávit málokdo.

je jasně nejdražší město v regionu a to především co se ubytování týče. Jídlo a třeba doprava je ale zhruba stejně drahá jako v České republice. Singapur je ideální na několikadenní zastávku, celou dovolenou zde bude trávit málokdo. V Indonésii si můžete v zimní sezóně užívat nízkých cen a poloprázdných turistických destinací. Počasí ale nemusí být ideální. Bohužel, momentálně nelze cestovat do oblasti Jogyakarty na Jávě. Sopka Merapi je stále aktivní a do většiny měst na Jávě jsou lety pozastavené nebo silně omezené.

si můžete v zimní sezóně užívat nízkých cen a poloprázdných turistických destinací. Počasí ale nemusí být ideální. Bohužel, momentálně nelze cestovat do oblasti Jogyakarty na Jávě. Sopka Merapi je stále aktivní a do většiny měst na Jávě jsou lety pozastavené nebo silně omezené. Žolíkem může být Hong Kong a Macao. Letenky do Hong Kongu bývají docela levné. Při troše štěstí lze najít i další relativně levné letenky po jihovýchodní Asii a ač to je z Hong Kongu do našeho cílového regionu tři a více hodin letu, je to docela zajímavá kombinace

Letíme po Asii

Pokud plánujete po Asii cestovat a netrávit dovolenou na jednom místě, vyplatí si pořídit letenky předem. Samozřejmě lze cestovat i po zemi, autobusová doprava nebývá drahá a je i vcelku luxusní. V Thajsku, Malajsii a v Indonésii se můžete přepravovat i vlakem (Thajské železnice, Malajské železnice, Indonéské železnice). Ve všech případech ale počítejte s poměrně dlouhými přesuny v řádech hodin. Při krátké dovolené je to zbytečné mrhání časem.

Kdo se nebojí řídit s volantem vpravo, může si půjčit i auto. Malajsie je v tomto směru vcelku bezproblémovou volbou, docela dobře se jezdí i v Thajsku. Naopak Indonésie je jen pro zkušené řidiče a ve Vietnamu neplatí ani mezinárodní řidičský průkaz, který je jinak pro řízení v Asii nezbytný.

Pronájem auta nemusí být drahý. Na malých ostrovech není nutné půjčení objednávat dopředu, nabídka bývá široká a ceny nízké. Zkuste vyhledávače pronájmů na internetu (Kayak nebo Travelsupermarket). Týdenní zápůjčka malého auta v Thajsku vyjde zhruba na 4 000 korun včetně kompletní pojistky.

Lokální letenky jsou v Asii relativně levné a poděkovat za to můžeme hlavně malajskému nízkonákladovému dopravci Air Asia. Ten je v tamním regionu něco jako v Evropě Ryanair nebo Easy Jet. Hlavní bázi má na low-costovém terminálu na kualalumpurském letišti. Létá i z Bangkoku, Singapuru, Jakarty do většiny měst regionu. Z dálkových linek obsluhuje Austrálii, Londýn a města východní Asie.

V posledních letech začaly vznikat i další low-costy. V Malajsii to je např. pobočka národního dopravce Malaysian pod názvem Firefly, ze Singapuru létají Valuair, Tiger Airways a Jet Star. Nižším cenám letenek se pak přizpůsobují i velcí dopravci z regionu. Přehled všech místních aerolinek najdete v tabulce.

Co se týče nákladů, počítejte s cenou cca 1 000 korun na jednosměrný let po regionu. Ale neplatí to vždy. V akcích seženete letenky za pár stokorun, na vytížených trasách bývají dražší a ceny se liší i v závislosti na denní době. Většinou platí, že nejlevnější bývají ranní a večerní lety, naopak v pátek a v neděli si připlatíte, ještě dráž je v době místních svátků. Ty se z našeho pohledu určují obtížně. Patří mezi ně Čínský nový rok (tuto zimu na začátku února) a také školní prázdniny.

A nakonec osvědčené tipy na ubytování

Opravdu nízkonákladové ubytování je nejlepší v jihovýchodní Asii hledat přímo na místě. Levné hotely, hostely a motely většinou svou nabídku nezařazují do rezervačních systémů. Existují sice portály pro vyhledávání hostelů a dalších levných ubytovacích zařízení, v asijských destinacích ale není jejich nabídka příliš široká.

Všechny další typy ubytování lze bez problémů zarezervovat přes internet. Nabídka hotelových portálů je široká, ale nikdy v žádném nejsou všechny hotely v dané destinaci. Další hotely lze najít přes Google, Bing či jiné vyhledávače.

Když už svůj vysněný hotel najdete, tak si ještě před zarezervováním zkuste najít všechny dostupné informace o něm. Na hotelových portálech jsou často jen neurčité a superlativy oplývající popisy. A fotky mohou často zkreslovat. Hodnocení hotelů od uživatelů najdete třeba na Tripadvisoru a pro Asii má hodně hodnocení i hotelový portál Agoda. Na druhou stranu berte hodnocení uživatelů s nadhledem. Je dobré odfiltrovat ty nejnadšenější a nekritičtější hodnocení a hlavně přihlédnout k ceně.

Z měst se lacino ubytujete v Bangkoku, kde solidní tříhvězdičkový hotel stojí běžně okolo 500 až 800 korun za noc a pokoj. Docela levné je i ubytování v Kuala Lumpuru, naopak v Singapuru za pokoj v solidním tříhvězdičkovém hotelu zaplatíte běžně okolo 2 000 korun. Samozřejmě ale i zde naleznete levnější a slušné ubytování.

Z plážových destinací bývají nejdražší populární ostrovy. V Thajsku patří mezi dražší destinace Koh Samui, Krabi nebo Phi Phi. Naopak na Pattaye nebo Pukhetu najdete mnoho levnějších hotelů, často se slušnou výbavou včetně bazénu. Pokoj v tříhvězdičkovém hotelu stojí v Thajsku v sezóně od zhruba 500 korun, v mnoha destinacích ale budou ceny začínat spíš na tisícikoruně. Horní hranice ceny může ležet i nad 10 000 korunami za noc za superluxusní ubytování. Pozor, okolo Nového roku do zhruba poloviny ledna jsou ceny nejvyšší, naopak od března či dubna, podle regionu, ceny klesají klidně na polovinu.