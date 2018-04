Naučte se vyměnit duši za 5 minut. Stojí to čtyři koruny.

Pokud nechcete kolo s defektem tlačit až domů nebo čekat, až vám někdo pomůže, měli byste u sebe mít pumpičku, montpáku, náhradní duši nebo sadu na jejich opravu. To vše se vám vejde do malé brašničky nebo kapsy u dresu. Na celou výbavu, která vydrží i několik let, vám přitom postačí 250 korun.

Pokud vám nevadí, že při výměně duše ztratíte trochu času, vystačíte si jen se sadou na lepení. Krabička, která obsahuje obvykle šest záplat různých velikostí, lepidlo a brusný papír, není o mnoho větší než ta od sirek.

Při ceně pohybující se kolem 25 korun vás vyjde jedna oprava na směšné čtyři koruny, zatímco za novou duši zaplatíte minimálně 60 korun. Na jedné duši můžete mít i několik záplat a stále bude dobře fungovat.

Na lepení není nic obtížného, stačí postupovat přesně dle doporučení výrobce. Zapotřebí je jen trochu trpělivosti.

Na podhuštěném plášti budete mít defekty

Tlak v pneumatice je velmi důležitý. Správně nahuštěný plášť má malý valivý odpor, menší náchylnost k defektům a delší životnost.

Naopak podhuštěný je náchylný k procvaknutí. Na duši to poznáte tak, že místo jedné dírky budou vedle sebe dvě, připomínající hadí kousnutí. Kromě toho se pneumatika mnohem rychleji opotřebovává a nemá dobré jízdní vlastnosti.

Zkoušet prstem, zda je plášť dost tvrdý, není úplně ideální. Mnohem lépe uděláte, když pneumatiku nahustíte pomocí pumpičky s tlakoměrem.

Doporučený nejnižší a povolený nejvyšší tlak najdete na boku každého pláště. Čím jste těžší, tím více byste se měli přibližovat hornímu limitu.

Co budete potřebovat na výměnu píchlé duše?

jednu nebo dvě montpáky (15 Kč/kus)

náhradní duši (od 60 Kč) nebo lepící sadu (od 25 Kč)

a pumpičku (od 150 Kč)

Jak na to - krok za krokem

Pokud nemáte kotoučové brzdy, stlačte nejprve brzdové čelisti k sobě a vyhákněte lanko. Poté povolte rychloupínák nebo matice kola a ráfek sundejte.

V případě, že máte defekt na zadním kole, ještě před uvolněním kola přeřaďte řetěz na nejmenší pastorek (kolečko). Ráfek díky tomu snadněji vyjmete z rámu.

Prohnutý konec montpáky zasuňte pod patku pláště. Buďte přitom opatrní, duše se nesmí dostat mezi plášť a montpáku, jinak byste ji takzvaně "procvakli". Zastrčený konec páky nadzvedněte směrem k sobě tak, aby se plášť dostal přes hranu ráfku.





Montpákou obkružte ráfek, aby se plášť uvolnil po celém svém obvodu. Pokud není guma příliš poddajná a sejmutí se nedaří, můžete použít ještě druhou páku, kterou zachytnete háčkem na jejím konci za drát výpletu.

V případě nouze můžete místo montpáky použít například páčku rychloupínáku, pokud nemá ostré hrany.

Pokud jste hodně zruční, podaří se vám sundat plášť s vynaložením trochu větší síly i ručně. V žádném případě však nepoužívejte šroubovák nebo jiná ostrá páčidla. Téměř jistě byste protrhli duši.



Sada na lepení duší se záplatami různých velikostí



Píchlou duši můžete vyměnit za novou nebo ji zalepit. V druhém případě k tomu budete potřebovat speciální sadu na lepení duší, která se skládá z brusného papíru, speciálního lepidla a několika záplat různých velikostí. Celou sadu na lepení duší pořídíte od 25 korun.





Když se rozhodnete pro lepení, duši napřed trochu nafoukněte, abyste zjistili, kudy vzduch uniká. Okolí dírky velmi lehce zbruste smirkovým papírem, naneste vulkanické lepidlo, nechte zavadnout, přiložte záplatu a chvíli pevně tiskněte, dokud lepidlo nezaschne. Vždy postupujte podle doporučení výrobce.





Zkontrolujte vnějšek i vnitřek pláště. Není v něm ostrý kamínek nebo střep? Pokud je plášť v pořádku, lehce nafoukněte duši, jen tak, aby získala tvar (postačí 2 až 3 stlačení pumpičky) a vložte ji do pláště. Tímto lehkým nafouknutím zamezíte jejímu skřípnutí a protržení při následném usazování pláště.

Plášť začněte nasazovat do ráfku u ventilku, který nejdříve lehce zatlačte prstem zpět do ráfku, aby šel plášť snáze zasunout. Ručně nebo opatrně s pomocí montpáky, zastrčené za vnitřní stěnu ráfku, zasuňte gumu po celém obvodu na své místo.





Plášť nafoukněte na poloviční tlak a zkontrolujte, zda sedí. Poznáte to tak, že patka nebude nikde vyčuhovat z ráfku tak jako na obrázku a guma roztočeného kola "nehází".





Pneumatiky nahustěte na tlak, který doporučuje výrobce. Ten je uvedený na boku pláště - vždy dolní a horní hodnota. Upevněte ráfek do rámu a uchyťte brzdové lanko. A můžete vyjet!