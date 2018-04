Naučná stezka láká turisty k mokřadu

Starosta Soběšovic Karel Obluk, který si stezku včera rovněž prohlédl, řekl, že cyklotrasy a naučná stezka se mohou brzy napojit na ty, které mají okolní obce. "Vznikly by tak delší trasy podél Stonávky," řekl starosta. Těrlicko zprvu usilovalo o to, aby stát vyhlásil lokalitu mokřadů za přírodní rezervaci. "Ale to vzhledem k záměru vybudovat v této oblasti rychlostní komunikaci úředníci zamítli," dodala Vašková.

Přesto chce dál o vznik rezervací žádat. O vzhled naučné stezky chtějí pečovat chovanci nedalekého výchovného ústavu, kteří chtějí vyrábět budky pro ptáky, vybavit stezku mostky a dalšími lavičkami.