Naučit se turecky? Pár základních frází zvládnete

Jak turečtinu číst a vyslovovat? Mějme na paměti, že turečtina se stejně čte i píše. Nesnažme se navíc zaměňovat h a ch. Co písmenko, to přesně přidělený znak. Nicméně můžeme potkat několik speciálních znaků…



 – měkčí předcházející souhlásku, dodá k ní neznatelné "j"

İ,i – klasické i s tečkou

I,ı – něco jako i bez tečky, jedná se o neutrální souhlásku, vyslovujeme stejně jako "a" v anglickém slově ago

Ğ – g s háčkem se nevyslovuje, jen prodlouží předchozí slabiku

C – vyslovujeme jako dž

J – vyslovujeme jako ž

Y – vyslovujeme jako j

Ş- vyslovujeme jako še

Ç-vyslovujeme jako če Přehlásky vyslovujeme stejně jako v němčině.

Poslední specialitou jsou s nebo c s "ocáskem" (potkáme je například ve francouzštině). V turečtině symbolizují háček, takže čteme š nebo č.