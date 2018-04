Naturistů přibývá, mají své klidné místo

Sdružení československých naturistů v Ostravě se jen za poslední tři roky rozrostlo o čtyři sta členů. "Ostrava nám umožnila mít svou vlastní lokalitu a možná i proto máme rok od roku více členů," říká člen vedení Sdružení československých naturistů se sídlem v Ostravě Václav Cyr. Zatímco před třemi lety mělo toto sdružení zhruba osm set členů, loni už vlastnilo průkaz klubu dvanáct set lidí.

Před rokem 1989 bylo koupání bez plavek spíše projevem odvahy. Policisté například na Americe u Karlštejna pořádali proslulé hony na naháče a když se někdo koupal nahý například na veřejném koupališti, mohl skončit na oddělení Veřejné bezpečnosti kvůli pohoršování, exhibicionismu či ohrožování mravní výchovy.

Po roce 1989 nastal v naturismu boom a mnohá koupaliště vytvořila zóny, kde se naturisté či nudisté mohli uchýlit. Takové dnes existují i na porubském koupališti nebo na hlučínské štěrkovně. "Ačkoliv v Hlučíně nemají tolik klidu jako v Antošovicích, protože tam často otravují různí čumilové," řekl Václav Cyr, který je zároveň členem výboru celorepublikové Naturistické unie, která je jako jediná v zemi členem mezinárodní asociace naturistů.

Tato unie na rozdíl od československých naturistů v současnosti dokonce své členy ztrácí. "Je to pravda. Ostravské sdružení má víc členů než my. My nemáme tak dobré zázemí jako českoslovenští naturisté. Lidé často říkají, že proč by měli vstupovat do nějakého sdružení, když naturismus mohou provozovat i bez něj. Pouze si stačí stáhnout plavky a jít se koupat," řekl předseda unie naturistů Mirko Černý z Kladna.

Václav Cyr řekl, že ostravští naturisté mají v Antošovicích klidnou zónu, kterou jim jejich kolegové v zemi občas závidí. "Je to pronajatý poloostrov, kde klid zajišťuje jak naše služba na bráně, tak i policejní hlídky, které k nám pravidelně přijíždějí při cestě rajonem. Nejsou tady problémy s nějakými čumily, chodí k nám i někteří Romové nebo černoši. Samozřejmě se stane, že musíme vyprovodit podezřelou partu šestnáctiletých, kteří nejsou našimi členy a evidentně k nám přijdou z jiných důvodů než kvůli naturismu," řekl Václav Cyr.

Naturisté mají stále větší zájem o antošovickou naturistickou pláž i proto, že pro ně organizátoři místo vybavili. "Letos jsme koupili například vojenský stan, kde lidé mohou být i když je venku tak jako v deštivém červenci. Pořádáme pro ně i akce jako například na sobotu chystanou letní slavnost se sportovními turnaji a táborákem. Stále antošovickou pláž vylepšujeme, příští rok chceme opravit příjezdovou cestu."

Někteří naturisté si však stěžují, že v Antošovicích není pitná voda a elektřina. Václav Cyr však namítá, že by tyto výhody popíraly ideu naturismu. "Naturismus není pouhý nudismus, tedy koupání bez plavek. Naturisté chtějí žít blíž přírodě. Takže by jim neměla scházet třeba elektřina. Ten den to určitě bez kazeťáku vydrží a večer bývají táboráky, takže i světlo je," říká s mírnou nadsázkou člen výboru sdružení československých naturistů.