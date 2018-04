Máte 30 milionů a jste naturisté? Kupte nudistický kemp na Zélandu

Letovisko Katikati, rozkládající na ploše 5,7 hektarů, nabízí návštěvníkům několik bazénů, saunový komplex, minigolf, venkovní hřiště pro petangue i šachy a další atrakce.

Katikati je velmi populární, každoročně přitáhne nejméně 16 tisíc hostů. V roce 2008 získalo ocenění Sdružení cestovního ruchu na Novém Zélandu jako jeden z nejlepších dovolenkových komplexů v zemi.

Majiteli střediska jsou zapálení naturisté Kevin a Joan Sampsonovi, kteří ho začali stavět v roce 1996 a podle vlastních slov do něj vložili celé "srdce a duši". Nyní se ale rozhodli zaběhnutý komplex prodat, protože se chtějí věnovat i jiným aktivitám, uvedli pro server 3news.co.nz.

Noví investoři, kteří Katikati koupí, se musí smluvně zavázat k tomu, že po dobu dalších 10 let budou letovisko nadále provozovat jako naturistické. "Aby vše běželo úspěšně, měl by to být určitě někdo, kdo má pro naturisty pochopení. Lidé, kteří naturismus nevyznávají, by se tady příjemně necítili," uvedl Kevin Sampson.

Kromě Katikati je na Novém Zélandu v provozu ještě jeden naturistický resort poblíž Blenheimu.