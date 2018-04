Naturisté v Česku: I zima je prima!

Kdo by se domníval, že s posledním letním slunečním paprskem pohasne i zájem naturistů o jinak převážně letní aktivity, velmi by se mýlil. Jen je nutné přesunout je někam pod střechu a přemýšlet, jak přežít chladné zimní období.

A v posledních letech už to nejsou jen sauny, kde lze i během zimních plískanic zapomenout na nevlídné počasí a při sportu i odpočinku odložit veškeré šatstvo. Existují kryté bazény, kam je možné jít si i v zimě zaplavat "jen tak". A zájem, zdá se, stále roste.

Naturisté v Praze

"Letos jsme již třetí sezónu v Sokole na Královských Vinohradech", říká Petr Malínek, organizátor většiny pražských naturistických akcí. "Místní pětadvacítka je mnohem vhodnější než 17 m bazénu gymnázia 'Na Pražačce', kam jsme chodili předtím. To bylo prostě málo," doplňuje.

"Scházíme se každou středu od 19:30 na 60 minut a kromě samotného plavání pořádáme i různé hry a soutěže hlavně pro děti. Ale obvykle se přidají i dospělí," dodává. "Chodí muži, ženy, studenti i rodiny s dětmi. Přestože se už většinou známe, nejsme uzavřená společnost. Případní noví zájemci jsou vítáni. Pokud by kapacita bazénu nestačila, je možné domluvit i jiné termíny."





Naturisté v bazénu TJ Sokol Královské Vinohrady

Moravské metropole

Brněnští naturisté letos doplatili na svoji pohodlnost v roce loňském, kdy chodili do Městských lázní v Rašínově ulici nepravidelně, takže jim sportovní areál přestal vycházet vstříc a zůstal plně doménou "textiláků".

Nového zastánce naopak získali naturisté z Olomouce, a ten se o domluvení hodin vyhrazených pro naturisty snaží již několik týdnů u vedení Plaveckého stadionu Olomouc, resp. u zastupitelů města, které je jeho vlastníkem.

Liberec

Hodiny pro naturistickou veřejnost jsou v aquaparku Centra Babylon v Liberci již třetím rokem vždy v pondělí od 20 do 22 hodin. Je trochu problém, že narozdíl od Prahy není zdejší areál v této době zapovězen "textilákům", a to může některé naturisty odradit. Naopak to může pomoci těm, kteří s sebou mají stydlivější doprovod a ten potřebuje určité přechodné období na přivyknutí.

'Naturistické párty'

Zcela jedinečným fenoménem jsou šestihodinové 'Naturistické párty' pořádané několikrát do roka v libereckém aquaparku vždy od 18 do 24 hodin. Tyto akce, které svým rozsahem nemají v České republice obdoby, získávají stále více na oblibě.

Po nesmělých začátcích v roce 2004 byl rok 2005 jasným důkazem rostoucího zájmu naturistů nejen domácích, ale i polských, německých a slovenských. Na tu zatím poslední se jich 27. prosince sjelo přes 250. Vedení aquaparku tak mohlo přistoupit ke zkrácení doby smíšeného provozu (kdy je tolerována i přítomnost milovníků mokrého oblečení) ze čtyř na dvě hodiny. Proto je od 20 hodin vyhrazen pouze pro naturisty celý areál aquaparku se všemi atrakcemi, včetně sauna klubu 'Afrikana' se saunou a vířivkou, kam návštěvníci v plavkách nemají přístup.

*** Nejbližší další 'N-párty' proběhne již 25. února a nést by se měla v duchu masopustního reje, dokonce za účasti živé kapely. Připraveny jsou i odměny do soutěží o nejvtipnější masku či pomalované tělo.

Celkově vzrostl i počet pořádaných 'N-párty', a tak na letošní rok je jich zatím plánováno celkem 6, a to poslední sobotu každého sudého měsíce.





Naturisté v aquaparku Centra Babylon v Liberci

Ostatní lokality

I když Ing. František Hájek z Unie naturistů Čech a Moravy (UNA) odhaduje v České republice počet naturistů na řádově 100.000, přes zimu jako by zmizeli. Přitom celkový potenciál zimního naturistického vyžití ještě zdaleka není vyčerpán.

"Nejdůležitější jsou aktivity, které vycházejí od lidí. Naturisté prostě musí chtít. UNA může zastřešit jednotlivé regionální organizace, ale nemůže je vytvořit. Pokud se naturisté organizovat nechtějí a jen pasivně čekají, až pro ně něco připraví někdo jiný, k ničemu to nevede," stěžuje si Hájek a naráží tak na skutečnost, že obecná neochota naturistů "organizovat se" znamená de facto zánik UNA.

Co však platí obecně, nemusí nutně být bez výjimek.

"Počet celoročně aktivních naturistů je v jednotlivých regionech značně nerovnoměrný. Největší místní organizaci, navíc s bohatou paletou aktivit, mají v Ostravě (okolo 3.000 členů), naproti tomu nejvíce lokalit je ve východních Čechách. Přestože třeba východočeské Všestary (u Hradce Králové) mají jen něco okolo tisíce obyvatel, N-plavání se v místním bazénu koná 2x týdně. Naturisté z okolí 'písáku' Oplatil (u Pardubic) zase přesouvají v zimních měsících pod střechu nejen plavání, ale například také N-volejbal," říká Ivo Žurek, provozovatel internetového informačního serveru o naturismu www.naturista.cz.





Naturisté v bazénu ve Všestarech

"V dnešní době jsou hodiny pro naturisty realizovatelné téměř v jakémkoli bazénu. Pořadatelům začátečníkům poradíme," nabízí pomoc Žurek.

"Většinou stačí zajistit u provozovatele pronájem a pak už se jen domluvit s místními zájemci, aby průměrná návštěvnost pokryla náklady. Například v areálu Aquacentra v Hradci Králové se letos již druhou sezónu daří domlouvat zejména pro děti a jejich rodiče mnoho N-akcí, a tak po letošním úspěšném 'N-Helouvínu', 'N-Mikuláši' a 'N-plesíku', pořádáme večer 25. března i maškarní 'N-karneval'. Vyjmenované akce jsou navíc určeny pouze smíšeným párům a rodinám s dětmi, takže někdy tolik diskutované téma přítomnosti 'čumilů' u nás zcela postrádá smysl," uzavírá Žurek.