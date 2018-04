National Geographic je i na severu

"Nepočítáme ovšem s tím, že by po Liberci šla výstava ještě někam jinam," zodpověděla vzápětí otázku, kde v republice ještě bude možné jedinečné fotografie spatřit. Návštěvníci uvidí více než šedesát děl od zhruba třiceti autorů. Fotografie se přitom dotýkají čtyř základních témat - svět zvířat, podmořský svět, svět lidí a svět zázraků. Obsahují tak tradiční žánrový záběr časopisu National Geographic - atraktivní snímky zvířat, život na vodě i pod ní, člověka, civilizaci, vědu a techniku.

Společnost National Geographic society byla založena před více než sto lety a v současnosti je největší neziskovou vědecko-vzdělávací institucí na světě. Od svého vzniku podpořila více než 6 500 expedicí a výzkumných projektů. Společnost vydává časopis National Geographic, který nabízí obrazové i textové reportáže, čte jej asi 50 milionů lidí. U nás však zatím časopis nevychází v českém jazyce.

Snímky zobrazují například kanice černého před potopenou lodí, mládě tygra indického, který jakoby šplhal uzoučkou soutěskou či vojáka válejícího se v bahně na cvičišti. Své fotky tu má například Michael Nichols, James L. Stanfield, Bill Curtsinger nebo David Daubilet, který si sám sestrojil do fotoaparátu speciální čočku, která ostře zachytí najednou svět pod i nad vodou. "Náplní práce fotografů z National Geographic society je nejenom daný okamžik vyfotit, ale i napsat reportáž z toho daného místa. Častokrát tak autoři v místě svého focení žijí i několik měsíců a jejich výpovědi jsou pak fascinující, neboť se dostanou i do velice od civilizace odlehlých míst," uvedla Žáková.

"Původně jsme si mysleli, že snímků bude do našeho pavilonu málo a že budeme muset výstavu fotografií ještě doplnit nějakou další malou expozicí. Nakonec se ale ukázalo, že devět set metrů čtverečních je pro tuto kolekci akorát," podotkl ředitel výstaviště Josef Škrlík a poukázal na to, že divák má před každým samostatně osvíceným snímkem dostatek prostoru.

Upozornil také na to, že expozice byla už v dubnu letošního roku instalovaná v pražském Národním muzeu. Tam měli ovšem pořadatelé výstavu jen na poloviční ploše. "Bylo to tam trochu stísněné," připustila Marcela Žáková. Pořadatelé doufají, že unikátní výstavu si nenechají ujít především školy. Proto také pro ně zavedli lidové vstupné. Dospělí zaplatí jen třicet korun a školáci dokonce jen patnáct.

"Výstava je nesmírně drahá. Jedna fotografie má hodnotu deset až dvacet tisíc korun. My přitom platíme půjčovné, pojištění, instalaci, něco stojí měsíční provoz, přeprava a pochopitelně i likvidace výstavy," vysvětlil ředitel Škrlík a podotkl, že by proto na výstavě rád přivítal alespoň dvacet tisíc lidí. "Pokud by jich bylo ještě víc, budu šťastný. Při menším počtu ovšem hodně proděláme," dodal ředitel výstaviště.