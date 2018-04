Bangkok z ptačí perspektivy a k tomu drink za 350 korun

Předem přiznávám, že je to celkem snobárna. V Bangkoku můžete navštívit mnoho zajímavých - více či méně turistických - míst. Stejně tak si můžete dát drink v nepřeberném množství barů a hospod, ale jenom tady si ho dáte 64 pater (některé zdroje uvádějí 63 pater) nad zemí a hlavně pod širým nebem.

Ale k té snobárně. Počítejte s tím, že vás nahoru nepustí v krátkých kalhotách a sepraném tričku. Na to je obsluha poměrně přísná. "Žádné sportovní oblečení, šortky, pantofle nebo trička bez rukávů. Týká se to i dětí," varují i provozovatelé baru na svém webu. Je to poněkud paradoxní, když cestou k mrakodrapu State Tower, na jehož vrcholu restaurace a bar Sirocco je, míjíte pytle s odpadky a další smetí (oproti jiným asijským městům je nicméně Bangkok velmi čistý).

The Dome Mrakodrap State Tower postavili v roce 2001. Má 68 pater a měří 247 metrů. Podle serveru skycraperpage.com je čtvrtou nejvyšší budovou v Thajsku. Používá se pro něj i název The Dome. Na vrcholu budovy, ve které jsou luxusní byty i několik dalších restaurací, je kopule podepřená antickými sloupy. "Je to zahrada pozemských rozkoší," tvrdí se na stránkách majitele domu.

Za druhé si připravte dost peněz. Zatímco dole na zemi si můžete dát lahvové pivo v přepočtu za zhruba 40 korun, tady zaplatíte mnohem víc. Stejně tak za alkoholické koktejly. "Za tři koktejly jsme zaplatili v přepočtu 70 dolarů, což je srovnatelné s lepšími bary v Londýně nebo New Yorku. Za kvalitu se ale prostě platí," konstatoval na serveru Tripadvisor jeden z návštěvníků.

Mě stál koktejl nazvaný sirrocotini (z názvu je zřejmé, že obsahoval minimálně martini) v přepočtu 350 korun. "Nejdražší drink, který jsem zatím měl. Ale dobrý," glosoval to thajský známý, který se mnou v baru byl.

Tip na dovolenou Zajímavostí je v Bangkoku víc než dost. Nenechte si je ujít. Vyberte si zájezd na dovolena.iDNES.cz.

A za třetí počítejte s tím, že budete pod neustálým dozorem. Provozovatelé baru si dobře uvědomují, že kombinace alkoholu a skleněného zábradlí může být značně riziková. Slušně, ale důrazně například upozorní, že na schodech, které k baru vedou, se opravdu nesmí fotografovat. "Je to nebezpečné," zní stručná odpověď.

Nejlepší výhled na Bangkok

Jinak ale čekejte dokonalý servis, kvalitní pití a jídlo. A hlavně výhled. Máte totiž možnost kontrolovat téměř celé (asi 270 stupňů) panorama thajské metropole. Právě výhled sem vede většinu návštěvníků.

A ten film? Jako zajímavou destinaci si Sirocco Sky Bar vybrali tvůrci filmu z roku 2011 The Hangover II. (česky Pařba v Bangkoku). Bar tam uvidíte i z leteckého pohledu.