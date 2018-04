Nassfeld: lyžování v Alpách, když je málo sněhu

V Nassfeldu, jednom z deseti nejlepších středisek Rakouska, se začalo pořádně lyžovat až o minulém víkendu. A to ještě pomohla nadílka asi 35 cm přírodního sněhu. Každý další den tu otevírají nejméně jednu lanovku a dvě nové sjezdovky. Ale je to opravdu boj.

Lyžování je tu nakonec dost dobré, ale jen díky maximálnímu úsilí všech pracovníků střediska.



Nassfeld je na tom co do nadmořské výšky podobně jako většina rakouských středisek. Nejvyšší bod, odkud se lyžuje, je asi 2 100 metrů, takže za současné situace to žádná sláva se sněhem není. Naštěstí začalo pořádně mrznout, a tak tu mohli naplno spustit zasněžovací systém.



Mrzne až praští. Je minus 10 stupňů. V centru střediska na vrcholu Madritsche profukuje nepříjemný vítr. Po pár metrech sjezdu už sněhové krupky řežou do tváří. Sníh však nepadá z nebe, ale z desítek sněžných děl.

Továrna na sníh v nepřetržitém provozu

Takovou předvánoční makačku už jsme dlouho nikde neviděli. Díky mrazivému počasí jedou sněžná děla prakticky non stop. V uplynulých letech tu do zasněžovacího systému a úpravy sněhu šly asi největší investice. Mají tu 220 stacionárních a mobilních sněžných děl, která musejí pokrýt na 280 hektarů tratí, a dva hlavní způsoby zasněžování a úpravy sjezdovek. Buď se chrlí umělý sníh rovnoměrně po celé trati, nebo děla nastříkávají obří hromady sněhu, do kterých se pak zakusují rolby a rozvážejí a rozhrnují sníh po sjezdovkách. Celý areál musí zajistit 17 rolb. S asi nejlepší zdejší FIS sjezdovkou z Gartnerkofelu se tu moří už třetí den tři až čtyři rolby najednou.



Letošek byl asi nejhorší za uplynulé roky. Do poloviny prosince nezvykle vysoké teploty, nespadl téměř ani centimetr sněhu. Teprve 15.–16. prosince tu nasněžilo aspoň 35 cm a teplota začala konečně klesat. Touto dobou už tu obvykle bývá metr nebo aspoň půl metru sněhu.



Voda v zásobovacích jezerech den za dnem dramaticky ubývá. Kontrolovali jsme jednu z výkonných sněžných turbin na hlavním dojezdu u městečka Tröpolach. Okamžitá spotřeba vody byla téměř 130 litrů za minutu při teplotě cca minus 2,5 stupňů Celsia a vlhkosti vzduchu asi 55 procent.

Pohled na Trogkofel Sněžná děla jedou naplno

Funguje jen část sjezdovek

Pojďme si teď z části zprovozněný Nassfeld rychle projet. V městečku Tröpolach nastupujeme do nejdelší lyžařské lanovky v Evropě Milenium Express, která měří přes 6 000 metrů a převýšení má 1 265 metrů. Nejdřív pod sebou vidíme prudký dojezd téměř osm kilometrů dlouhé sjezdovky Carnia, na níž je několik lyžařů. Záhy ale zjišťujeme, že z nejvyššího bodu Nassfeldu až do údolí se vlastně sjet nedá. Zprovozněna je pouze poslední část Carnie od mezistanice Gmanberg z výšky 1 020 metrů.



Odtud Milenium Express pokračuje přes rozeklané a absolutně nesjízdné údolí ke druhé mezistanici Tressdorferalm ve výšce 1 590 metrů. Express pak končí ve výšce 1 919 metrů na vrcholu Madritsche, odkud jdou lanovky a sjezdové tratě čtyřmi různými směry.

V nejdelší lanovce Evropy - Milenium Express

Může se hodit Nassfeld společně s Katschbergem na hranicích se Salcburskem jsou nyní nejlepšími místy pro lyžování v Korutanech. Z Prahy je to do Nassfledu přes České Budějovice, Linec a Salcburk cca 580 km a asi šest hodin jízdy autem.



Skipasy: jednodenní 38 eur (děti 19 eur), šestidenní 184 (děti 92 eur) platí pro celé Korutany a Východní Tyrolsko.



Nejdelší výlet vede dolů do údolí přes Trögl Skiplatz, pak čtyřsedačkou vzhůru pod rozervaný masiv Gartnerkofel (2 195m) a nakonec znovu hluboko do údolí pod Garnizten Alm. Na sjezdovkách je sněhu dost. Jsou to téměř ideální podmínky pro náruživé carvery. Sníh je tvrdý, krásně upravený a sjezdovky poloprázdné.



Milovníci freeridu, kteří mají Nassfeld za jednu z ikon svého sportu, budou však tentokrát zklamáni. Kolem dobře vysněžených tratí trčí z párcentimetrové vrstvy sněhu jen kosodřevina a ostré skály. Místa, kde by se mohli milovníci volného terénu vyřádit, se dají spočítat na prstech jedné ruky. A nechat se zlákat k jízdě po dosud "nezpracované", sněhem nastříkané, ale uzavřené sjezdovce může být hazard. Rolby totiž operují přivázané na dlouhých ocelových lanech a sjezd tu proto může být smrtelně nebezpečný.



Další směr z vrcholu Madrtische je téměř paralelní, ale končí relativně brzy mezi hotelovými komplexy na Sonnenalpe Nassfeld ve výšce 1 500 metrů.

Začátek červené pod Gartnerkofel Aprés ski bar pod Gartnerkofel

Třetí směr vede téměř rovnoběžně s Mileniem Express na 1 380 metrů vysoký Sonnleiten, kde jsou za normálních sněhových podmínek spíš cvičné louky pro začátečníky. Teď tu funguje jediná sedačka a pod ní červená sjezdovka Weitenboden.



Poslední trasa míří do údolí Mössern, z něhož za dobrých sněhových podmínek jdou dvě paralelní kotvy na Rudnigsattel (1 945 metrů), ráje freeriderů. Zatím však nejezdí ani tyto kotvy, ani dvě návazné kabinové lanovky na Troghöhe (2 020 metrů) a na start sjezdovky Carnia (1 822 metrů), které vlastně propojují hlavní část střediska s dolní stanicí Milenia Express v Tröpolachu. Proto se lyžaři musejí na konci dne vracet část cesty zpět do cíle lanovkou.



Předvánoční sjezdování v tomto sportovním, ale spíše klidnějším rodinném centru (řady nočních barů a diskoték jako v Söldenu nebo v Ischglu tu nečekejte) má v každém případě své kouzlo. Sjezdovky jsou poloprázdné, skipasy i ubytování levnější. V provozu je už i většina restaurací a aprés ski barů. Na 24. prosince tu navíc mohou děti do 15 let jezdit zdarma.

Podle posledních informací šéfa turistické kanceláře v Nassfeldu Kurta Gensera by měly být všechny vleky a sjezdovky areálu zprovozněny už od dopoledne 25. prosince.