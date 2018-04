Jedna z nejdelších sjezdovek Alp i super služby. Na lyžích v Nassfeldu

Sto deset kilometrů sjezdovek všech obtížností, výškový rozptyl lyžařských tratí z údolí na vrcholy 1 400 metrů, stoprocentní pokrytí zasněžovacími systémy, funpark, úseky s měřením rychlosti... Kdo má v Alpách trochu srovnání, nejspíš si řekne: to je sice dobrý standard, ale něco podobného se najde i jinde. Tak čím to je, že si Češi Nassfeld tolik oblíbili a navzdory poměrně značné vzdálenosti se tam mnozí znovu vrací?

Snad za to může neobyčejná pestrost areálu, sjezdovky se na Nassfeldu kroutí přes několik údolí a neexistuje místo, odkud byste mohli přehlédnout víc než polovinu celé oblasti. Než si vryjete všechny tratě do paměti, potrvá to, za každou druhou zatáčkou čeká nějaké překvapení. Dejte si pozor, abyste se odpoledne na lyžích "nezapomněli". Pokud by vám ujela poslední kabina ikonického Millenium Expressu (nejdelší kabinové lanovky v Alpách) a váš hotel se nacházel v horní části areálu, budete mít tak trochu smůlu. Přinejmenším vaši kapsu opustí nějaké to euro za taxíka, který vás vyveze zpátky nahoru.

Lyžaři oceňují také výjimečné, skutečně nádherné vyhlídky, které se otvírají z mnoha míst podél sjezdovek. Bližším horizontům vévodí charakteristická zubatá pyramida štítu Gartnerkofel (2 195 m). Všimněte si, jak jsou jeho svahy rozeklané: tady jste v Jižních vápencových Alpách, tolik odlišných od krystalických terénů ve středním a severním Rakousku. Pohledům jižním směrem pak v dálce vévodí mohutný Monte Canin (2 587 m) na italsko-slovinské hranici.

K výjimečné atmosféře místa přispívá i nevyhnutelný dech jihu. Na italské hranici tomu sotva může být jinak, moře je odtud vzdušnou čarou jen asi 100 kilometrů a slunečních paprsků si na Nassfeldu užijete s výrazně vyšší pravděpodobností než v severněji ležících rakouských střediscích.

Nassfeld se také pyšní jednou z nejdelších alpských sjezdovek Carnia. Na ní vás čeká 7,5 kilometrů sjezdu, po strmějším úvodu přijde dlouhý travers, který se ale v poslední třetině zlomí ve strmý "hang" končící až u dolní stanice lanovky. Nezřídka je to tak, že posledních pár oblouků zakrojíte v mlze, zatímco horní partie sjezdovek se koupou ve slunečních paprscích.

Vějíř sjezdovek se rozbíhá zpod hory Gartnerkofel.

Příjemné služby navíc

Víc než jinde boduje Nassfeld u rodin s dětmi. V okrajích sezony, zhruba od poloviny března, lyžují děti až do 15 let s rodiči gratis a řada hotelů nabízí rodinné paušály s ubytováním pro děti zdarma.

Pokud jste si doma nestihli dát lyže do servisu, máte v Nassfeldu expresní šanci: u horní stanice Millenium Expressu vám lyže ošetří a seřídí do deseti minut za sedm eur, v předsezoně neplatíte nic. A pokud bydlíte kousek dál od sjezdovky, není nutné se s lyžemi každý den tahat, úschovny na svahu fungují zdarma.

Při sedmnáctiminutové jízdě Millenium Expressem se nově můžete zabavit nejrychlejším jazykovým kurzem Alp: do vybraných kabinek s vámi nastoupí odborníci-lingvisté a během čtvrthodinky vás naučí prazákladům "korutanštiny", místního dialektu němčiny, kterým se v oblasti hovoří. Při vystoupení z lanovky byste měli umět alespoň řádně pozdravit: Pfiat eich, a žádné Tschüss.

Millenium Express je nejdelší kabinovou lanovkou Alp. Jak zvládnout "korutanštinu" za pár minut: v lanovce Millenium Expressu.

Babylon jazyků

Nejen podle jazyků, kterými se mluví na lanovkách a na sjezdovkách, ale také při pohledu na poznávací značky automobilů je to jasné: dříve tradiční klientelu z Německa, Nizozemska, Belgie či Spojeného království v Nassfeldu stále víc nahrazují lyžaři ze střední a jihovýchodní Evropy.

Při polední pauze v hospodě docela často zaslechnete maďarštinu, pohybuje se tu hodně Slovinců a Chorvatů, pro které je Nassfeld jedním z nejbližších velkých lyžařských center, sem tam se najdou i Rumuni. Velmi silný kontingent tvoří Češi a Slováci, a to nejen co se dovolenkářů týká, našinci se najdou třeba i mezi personálem lyžařských škol. Možná to oceníte, pokud byste chtěli dát vaše ratolesti na chvíli pod odborný dohled.

Pohled od horní stanice Millenium Expressu

První rakousko-italský lyžařský areál?

Prahu dělí od Nassfeldu 600 silničních kilometrů, z Brna najedete 560 km. V obou případech vede cesta na rakouském území většinou po dálnici; vedle pohonných hmot zaplatíte navíc dálniční známku (8,30 eur na deset dní), při cestě z Čech také mýtné za tunely na Taurské dálnici (10 eur jedna cesta). Cesta vlakem do Tröpolachu trvá z Brna 8-9 hodin, z Prahy o 2 a půl hodiny déle.

Když sjedete na lyžích z centrální části areálu, od horní stanice Millenium Expressu jižním směrem, případně pokud popojdete pěšky podél silnice od hotelů v osadě Sonnenalpe, dostanete se za pár minut na italskou hranici. Horské jezero, ležící přímo v sedle vedle nejvyššího bodu silnice (1 530 m), je už celé v Itálii; hotely na jeho vzdálenějším konci případně mohou ukojit nesnesitelnou chuť na pravou italskou pizzu či těstoviny. Jenže na lyžích se na italské straně zatím nesklouznete, maximálně můžete využít asi tříkilometrovou běžeckou stopu, která se vlní podél hranice.

To se ale možná v brzké době změní. Dlouholetý sen o rozšíření lyžařského areálu Nassfeld na italské svahy totiž nedávno dostal silný impulz. Vláda italského regionu Friuli-Venezia Giulia alokovala finance nutné na výstavbu lanovky z údolní obce Pontebba nahoru na vrch Madritsche, kde by se napojila na již existující lyžařskou infrastrukturu Nassfeldu.

Nejde přitom o malé peníze, náklady se v tuto chvíli odhadují na 80 milionů eur, tedy přibližně dvě miliardy korun. Klíčové zřejmě bylo, že se korutanská zemská vláda zavázala na tuto investici, která se bude nacházet prakticky celá na italském území, přispět asi jednou desetinou celkové sumy. V současnosti zbývá vyřešit víceméně drobnosti související s předpisy na ochranu prostředí, a pak už by realizaci nemělo nic stát v cestě. Plán počítá se spuštěním lanovky v sezoně 2015/2016.

Obě strany se navzdory obřímu objemu financí řídí pragmatickou úvahou. Rakušané dobře tuší, že nová lanovka by zvýšila příliv italských lyžařů na Nassfeld v řádu desítek procent. Silnice z italské strany je totiž úzká, velmi strmá a v zimě často nesjízdná. Italové si zase slibují ekonomické oživení skomírajícího městečka Pontebba a rozšíření pracovních příležitostí v údolí. Vždyť Pontebba se po dokončení stavby železničních tunelů na nové trati z Villachu do Udine, která tudy prochází, stala zanedbaným "městem duchů". Nová lanovka to má pomoci změnit.

Pokud se ambiciózní plán podaří dotáhnout do konce, stane se Nassfeld/Pontebba prvním velkým přímo propojeným přeshraničním lyžařským areálem na rakousko-italské hranici. Že by předzvěst budoucích trendů?