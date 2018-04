Našli nejhlubší propast?

Systém Rudického propadání a Býčí skály je jedním z největších jeskynních systémů v Moravském krasu. Jeho součástí je také dosud nejhlubší propast u nás - Rudická propast s hloubkou 153 metrů.

Poté jeskyňáři provedli kolorační zkoušku, kdy přírodním barvivem ve vodě zjišťovali spojitost nové propasti s dalšími podzemními systémy. "Zkouška potvrdila propojení s Rudickým propadáním v oblasti Obřího nebo Písčitého dómu. To by znamenalo, že pod sebou máme asi dvě stě deset metrů," doplnil Šebela. Společně s dalšími jeskyňáři doufá, že se podaří odstranit usazeniny a dostat se až přímo do Rudického propadání. "Byl by to jeden z největších objevů v Moravském krasu v poslední době. Kras je totiž už z větší části prozkoumaný a podobných velkých objevů už zde není mnoho pravděpodobných," dodal další z jeskyňářů Alois Nejezchleb.

Podle šéfa České speleologické společnosti Michala Piškuly se v této fázi průzkumu závrtu nedá přesně říct, co objev přinese. "Pokud nenarazí na problém v postupu prací, je pravděpodobné, že výškový rozdíl tam bude značný. I kdyby to však někde uvízlo, každý objev má svůj význam, protože přispívá k poznání Moravského krasu," řekl Michal Piškula.