Našli jsme předvánoční outletový ráj. Vyzkoušejte jižní Německo

O tom "zázračném" outletovém městečku na jihu Německa jsem slyšel poprvé před více než deseti lety. Prý tam mají značkové obleky za třetinu, džíny za pár stovek a pět značkových triček tam stojí jako u nás jedno. Po nedaleké dálnici A6 jsem sice od té doby jel mnohokrát, ale k odbočení do Metzingenu jsem se nikdy neodhodlal.

Až prodloužený víkend v Alsasku a projížďky krásným Černým lesem na pomezí Německa a Francie mě poslaly cestou domů přes Metzingen. Čekal jsem klasické outletové centrum, ale našel jsem malebné městečko, kterým obchody známých značek dokonale prorostly. Zázračné ceny jsem nenašel, ale docela výhodně tam nakoupit lze. Především ale mají větší výběr než i ta největší obchodní centra v Česku.

Není outlet jako outlet

Outlety v Německu Velké outletové městečko leží u dálnice A3 směřující do Frankfurtu nad Mohanem u obce Wertheim. Od hranic z Rozvadova to je přibližně 280 kilometrů výhradně po dálnici. Nejblíže českým hranicím leží outletové centrum na předměstí Ingolstadtu. Po dálnici je to z Rozvadova 185 kilometrů.

K Metzingenu označení outletové městečko opravdu sedí. Žádný nákupák s obchody, ani americký styl otevřených outletových center. V Metzingenu se outletům podařilo celé městečko dokonale infiltrovat. Část jich sídlí ve zrekonstruovaných starých továrních halách a skladech, část v nově otevřených obchodech a některé jsou v garážích u rodinných domků.

Nebýt stovek nakupujících, byla by maloměstská idyla dokonalá. Mezi obchody protéká potok, ve vedlejší zahradě se letos zelenině dařilo náramně a z korun stromů se ozývá štěbetání vrabců. Jen majitelům některých domů závidět nelze. Před plotem mají frmol jak na Václaváku v pravé poledne. Soused s obchodem v garáži si ale naopak mne ruce.

A proč právě v tomto malém městečku pod Stuttgartem? Právě zde totiž vznikla známá oděvní značka Hugo Boss, nadále zde sídlí její centrála a outlet, tedy firemní výprodej, začal kdysi právě ve skladech této firmy. Dnes je v Metzingenu přes osm desítek obchodů a narváno je tam každý den mimo neděle, kterou si Němci zatím vzít nenechali.

Jeden den je málo

Je tam opravdu tak levně? Nabídka módních značek je v Metzingenu obrovská a stejně široký je i rozptyl cen a slev. U levnějších značek nejsou rozdíly oproti běžným cenám tak velké a sortiment je omezený. Ceny u dražších značek jsou mnohem zajímavější. Značkové džíny stojí okolo 40 eur, běžná cena za stejnou značku je v ČR víc než dvojnásobná. To samé často platí o oblecích, kabátech, svetrech a další nabídce. Akční nabídky můžete sledovat zde.

Na jednodenní výlet z České republiky je Metzingen docela daleko. Po dálnici je to z Rozvadova na česko-německých hranicích přibližně 360 kilometrů. Na druhou stranu ale téměř výhradně po dálnicích.

Kdo by pak dal raději přednost rychlému přesunu letadlem, může letět z Prahy do Stuttgartu, kde přímo přes letiště jezdí do Metzingenu nákupní autobus. Sice za poplatek, ale s veškerým komfortem.

Nejlevnější letenky na prosinec stojí přibližně 4 000 korun včetně všech poplatků.

Na nákupní horečku v Metzingenu si vyšetřete alespoň pět hodin. Obchodů je hodně a jsou rozeseté po celém centru městečka. Navíc větší část parkovišť je na okraji a i od nich to do některých obchodů bude chvíli trvat.

A když tam nic neobjevíte, nedaleký Stuttgart nákupní choutky uspokojí dokonale.

Ochutnejte i Francii

Ale jet do Metzingenu jen na nákupy by byla škoda. Do francouzského Štrasburku je to přes Černý les necelých 150 kilometrů, po dálnici jen o kousek dál. Předvánoční atmosféru historického centra ideálně doplní projížďka po alsaské vinné stezce, která začíná kousek pod městem. V zimě vinice moc fotogenické nejsou, o to víc ale milovníky vína potěší návštěva nespočtu vinařských domů s ochutnávkou místních, převážně bílých, vín. Ceny jsou překvapivě nízké, rozhodně nižší než v českých supermarketech.

Výhodou této severovýchodní části Francie jsou neplacené dálnice a tradičně široká síť levných motelů a hotelů.

Ráj milovníků techniky

Hotely nejsou drahé Především ve Francii je široká síť levných motelů a hotelů. Nejlevnější stojí okolo 35 eur na noc, vyšší kategorie do 50 eur.

Ve Stuttgartu a okolí není problém najít solidní ubytování v tříhvězdičkových hotelech od 50 eur. Ty levnější jsou ale většinou mimo městská centra.

Celá oblast na pomezí Francie, Německa a Švýcarska je i rájem pro milovníky techniky. Nedaleko Štrasburku je v Mylhúzách (Mulhouse) známé železniční muzeum a možná ještě slavnější automobilové muzeum včetně obrovské sbírky vozů značky Bugatti. V obou muzeích je otevřeno každý den a vstupné začíná na 10 eurech. Ne nadarmo se Mylhúzám přezdívá hlavní město technických muzeí. A nedaleká švýcarská Basilej zase potěší milovníky hodinek.

A zpět v Německu, hned kousek od Metzingenu, sídlí Mercedes-Benz a Porsche. Obě značky mají ve Stuttgartu i svá muzea, druhá značka konkrétně na předměstí v Zuffenhausenu. Jakoby firmy soupeřily nejen při výrobě aut, ale i při stavbě muzeí. Obě budovy jsou zajímavé samy o sobě. Mercedes vsadil na oblé tvary, Porsche zase na ostré hrany. Sbírky jsou v obou případech špičkové. Pozor, v pondělí je zavřeno a vstupné stojí osm eur. Milovníky aut ale o další peníze lehce připraví značkové obchody obou značek.

A ten, kdo má rád kromě aut a vlaků i letadla, může si zajet pár kilometrů po dálnici A6 na západ a navštívit technické muzeum v Sinsheimu, kde mají vedle aut i hodně letadel. Vystavené jsou tam například i oba nadzvukové dopravní letouny TU144 a známější Concorde. Z Metzingenu je to do Sinsheimu asi 120 kilometrů. Otevřeno je každý den, vstupenka pro dospělého stojí 14 eur, připlácí se za 3D kino Imax a další atrakce.

Po nákupech si můžete zalyžovat

V zimě si v okolí přijdou na své i milovníci lyžování. Nedaleké pohoří Černého lesa sice nepřesahuje výrazně tisícimetrové výšky, ale stoupání z rýnského údolí je docela impozantní. Lyžařských středisek je v oblasti několik, včetně hotelů a dalšího vybavení. V podhůří na západní straně pohoří pak leží známé lázeňské středisko Baden Baden.