Národní park zpřístupnil srdce Šumavy pro zaregistrované. Podívejte se

Jak se dostat do rezervace: - Na internetové adrese www.npsumava.cz. se přihlásíte do pořadníku. ­- Na túry s výkladem průvodce se vyráží v přesně stanovených dnech. Nutná je výbava na horské túry. Dětem do 14 let se túry nedoporučují. - Cena vstupenky je 350 korun. – Šumavský park zpřístupnil trasy v rezervacích: Kaňon Křemelné, Vltavský luh I. – II., Trojmezná, Smrčina, Modravské pláně I. – II. - ­ Dvě poslední vedou až do samého "srdce" parku. Lidé je dosud navštívit nemohli. Kvůli tetřevům budou přístupné jen v srpnu a v září.