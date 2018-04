Národní park New Forest: les, který pamatuje Viléma Dobyvatele

Na vřesovištích posetých fialovými kvítky vřesu se pasou poníci, mezi starobylými pokroucenými duby a buky se občas mihne vysoká. Potůčky se vlévají do rozlehlých vod Solentu, kde les končí a začíná nedozírné moře.

Ale New Forest nabízí ještě víc než jen přírodní krásy - vesničky se střechami pokrytými došky, přívětivé hospůdky a živoucí historie v kombinaci s vodními sporty, nádhernými turistickými stezkami a cyklotrasami tvoří jednu z nejpřitažlivějších a nejrozmanitějších destinací v Británii.

Kultura a památky

New Forest je chráněn už od roku 1079, kdy byl vyhlášen Vilémem Dobyvatelem loveckým lesem. V Buckler's Hard, kde se stavěly lodě pro admirála Nelsona, se můžete vydat po stopách britské námořní historie a nenechte si ujít návštěvu Beaulieu, jeho středověkého opatství a muzea klasických automobilů.

Zajímavosti

New Forest nabízí něco pro každého. Proslulé National Motor Museum je věnováno klasickým automobilům. V Rockbourne uvidíte římskou vilu a v Eling Hill stojí jediný funkční přílivový vodní mlýn v Británii. A samozřejmě míle cyklistických stezek, kam nesmí auta, příjemné stezky vedoucí kouzelným lesem.

Sport







New Forest je rájem pro turisty, cyklisty i milovníky koní. Pokud máte chuť na něco trochu jiného, zkuste lezení po stromech, šplhání po lanech vysoko nad zemí nebo se zdokonalujte v umění přežít v divočině. Na pobřeží a na nádherné řece Beaulieu můžete plachtit, plavit se na kánoi nebo vyzkoušet další vodní sporty.

Jídlo a pití

Vynikají odpolední čaj, skryté vesnické hospůdky se skvělým pivem, hotely a restaurace - New Forest má rozhodně co nabídnout. Při nákupech hledejte značku kvality New Forest Marque, která zaručuje, že zboží pochází z místní produkce a má vysokou kvalitu. Speciality pocházející z oblasti nakoupíte na pravidelných trzích v celém okolí.

Nakupte, než odletíte

Nečekejte ve frontách, užívejte si dovolenou v New Forest a kupte si vstupenky na památky a předplatní jízdenky v našem online obchodě ještě před odletem.

Díky jízdence BritRail GB Flexi Pass můžete prozkoumat zemi na vlastní pěst a vlastním tempem, Great British Heritage Pass nabízí volný vstup do téměř 600 nádherných britských historických sídel, zahrad a monumentů. I další skvělé nabídky vás čekají na VisitBritain Direct.

Více informací o předplatných vstupenkách a speciálních slevových jízdenkách naleznete na webu: www.visitbritaindirect.com.

Vzpomínka na New Forest

"To nejúžasnější na New Forest je, že je opravdu starodávný. Jezdil a chodil jsem kolem těch nejkrásnějších starých stromů, jaké jsem kdy viděl". Pierre, Avignon, Francie

Více informací o Velké Británii naleznete na www.visitbritain.cz.