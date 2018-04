Pokus číslo dvě. Na Křivoklátsku se znovu rýsuje nový národní park

Čtyři národní parky a všechny na hranicích. Co podle Vladimíra Špidly Česku chybí, to je národní park s nejtypičtějším českým lesem. A tím by se právě měl stát vnitrozemský Národní park Křivoklátsko.

Chtěl by, aby vznikl v následujícím volebním období. "Jsme ale hodně na začátku," řekl iDNES.cz Špidla. Fakticky jde ale už o druhý začátek.

Klenot přírodního dědictví

První konkrétní plány na vyhlášení národního parku vznikly ve vedení Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a ministerstva životního prostředí v roce 2008.

"Křivoklátsko patří mezi klenoty českého přírodního dědictví," zdůvodňovali profesionální ochranáři plány na vznik nového území s nejvyšším stupněm ochrany. Národní park by podle nich přitáhl do regionu nové investice a zvýšil by se i zájem turistů.

Jasné obrysy a pravidla fungování získal o pár let později, kdy ministerstvo vypracovalo návrh zákona o Národním parku Křivoklátsko.

Tehdejší ministr Tomáš Chalupa ho ale chtěl předložit vládě až poté, co parlament schválí zákon o Národním parku Šumava. Když se ale projednávání neustále protahovalo, hodlal křivoklátskou předlohu "vypustit" ze svého úřadu dříve. Jenže přišel pád vlády a pak i konec Sněmovny – a předčasné volby.

Kraj otočil, park už nechce

Sepsaný návrh křivoklátského zákona ale úplně nezapadne. Vladimír Špidla ho chce mít jako jeden ze zdrojů pro přípravu nové předlohy. Využít chce především odbornou část, pravděpodobně by se tedy nemělo hýbat s navrhovanou hranicí chráněného území.

"Odbornou práci nezahodíme," poznamenal Špidla. Vyrovnat se ovšem bude muset s opozicí uvnitř jeho ČSSD. Proti národnímu parku se letos na jaře postavila rada Středočeského kraje, kde má sociální demokracie většinu.

Pod vedením bývalého hejtmana Davida Ratha přitom kraj vznik národního parku podporoval. Teď ale otočil. Podle současného hejtmana Josefa Řiháka je ochrana křivoklátské přírody dostatečná a národní park není potřeba.

"Křivoklátsko je kromě CHKO také biosférickou rezervací UNESCO, ptačí oblastí evropské soustavy Natura 2000 a v nejcennějších částech je též chráněno soustavou maloplošných chráněných území. Další zvýšení ochrany je tudíž podle nás zcela nadbytečné," řekl Řihák.

Se vznikem parku naopak souhlasil někdejší ministr zemědělství Petr Bendl, který nyní vede kandidátku ODS v předčasných volbách. A taky ministr životního prostředí v demisi Tomáš Podivínský, který je jedničkou KDU-ČSL v Moravskoslezském kraji, park podporuje.

Rozdělená obec

Součástí parku má být i jedna obec – Karlova Ves. Její starostka Iveta Kohoutová odhaduje, že v současnosti je většina ze 120 obyvatel proti parku.

Křivoklátsko Oblast je výjimečná díky kaňonu Berounky, skalám, suťoviskům nebo neprostupným údolím, jsou zde i stepi.

Mimořádnou hodnotu mají lesy, které tvoří největší lesní komplex ve vnitrozemí Česka.

Na Křivoklátsku se vyskytuje 1 800 druhů cévnatých rostlin, 84 původních druhů dřevin a 155 druhů ptáků, z nichž zde 120 i hnízdí.

Žijí tady desítky ohrožených druhů, například čáp černý, mlok skvrnitý, tis červený či mochna bílá.

Po sto letech se tu znovu objevil dravec luňák červený.

"Myslí si, že by se peníze měly využít spíš na to, aby lidé měli práci než na zakládání národního parku," řekla iDNES.cz Kohoutová. Ona sama se k plánům na vyhlášení parku staví neutrálně.

Na Křivoklátsku před časem dokonce vznikla petice proti vzniku parku. Podepsalo ji několik tisíc lidí, někteří právě i z Karlovy Vsi.

Špidla ví, že ho nečeká snadný úkol. "Vyhlášení národního parku je citlivá záležitost," konstatuje Špidla. Pokud se po volbách stane ministrem životního prostředí, chce o národním parku jednat se všemi, kterých se plánované vyhlášení týká.

"Jsem pro pečlivě vyjednaný a promyšlený národní park," řekl iDNES.cz Špidla. Největší překážku pro vznik parku ale vidí jinde – mezi myslivci, respektive v právu myslivosti.

Státní Lesy by přišly o miliony

Státní podnik Lesy ČR vlastní na Křivoklátsku deset honiteb. Většinu pronajímá za několik milionů korun. Další peníze dostává od lovců, kteří platí za to, že si mohou odstřelit třeba jelena – za jeden kus se účtují desítky tisíc.

Po založení národního parku ale vznikne na jeho území jedna velká honitba, kterou bude spravovat vedení parku. Komerční lov tam zákon zakazuje, Lesy ČR by tak přišly o současné nemalé příjmy.

Podle některých odhadů je přitom pronájem honiteb a poplatky za lov lukrativnější než těžba dřeva v křivoklátských lesích. Lesy ČR se ke Špidlovým plánům na vyhlášení národního parku odmítly vyjádřit.

"Nebudeme to teď komentovat, není to aktuální," řekl iDNES.cz mluvčí podniku Zbyněk Boublík. Lesy ČR přitom patřily k největším odpůrcům vzniku křivoklátského parku už v době, kdy ministerstvu životního prostředí šéfoval Tomáš Chalupa.

U plánů na vyhlášení parku je od počátku vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Petr Hůla. Věří, že se nového parku nakonec dočká, i když to trvá už roky. "Zdejší příroda by si to určitě zasloužila," řekl iDNES.cz Hůla.