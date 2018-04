Kalkalpen: výlet za utajeným skvostem, při kterém nebudou bolet nohy

Rakouský národní park Kalkalpen je dokonalou branou do alpského světa. Když jsem tudy poprvé před dvěma lety projížděla (samozřejmě kam jinam než do Chorvatska), nedokázala jsem pochopit, jak něco tak úžasného může ležet v Horním Rakousku, směšných šedesát kilometrů od Lince.

A přece. Nadmořská výška od 400 do 2 000 metrů, dvacet tisíc hektarů s 200 kilometry potoků, kde poletuje přes 1 500 druhů motýlů a v nabídce je nepočitatelná spousta výhledů na fascinující "Mrtvé pohoří" (Totes Gebirge). Víc prostě k bezchybné relaxaci nepotřebujete.

Jestli máte vy a vaše děti trochu sportovního ducha, doporučuji vám následující. První zastávku udělejte v městečku Windischgarsten. Útulná, perfektně udržovaná turistická lokalita leží na jižním okraji národního parku, pár kilometrů od sjezdu číslo 48 z dálnice Linec - Graz. Nikam se nebudete muset trmácet a budete mít všechno pohromadě. Úžasné údolí obklopené horami je ideální základnou pro aktivity jako je cyklistika, jízda na koni, golf, dlouhé procházky, prolézání soutěsek. Nebo se můžete vydat do nadmořské výšky podstatně vyšší...

Vzhůru na Wurbauerkogel

Tou může být místní kopec Wurbauerkogel, kde vás děti (možná i manžel) budou přemlouvat, abyste sem šli zítra zase. Buď si těch 858 výškových metrů od vily Sonnwend (získáte tu všechny informace o turistice v národním parku) vyšlápnete pěšky po naučné (pozor, nikoli nudné!) stezce, nebo se nahoru vyvezete lanovkou jako z dob Homolkových.

Kývat, nebo nekývat nohama, to určitě řešit nebudete, protože pod vámi se bude dít tolik skvělých věcí. Čeká na vás kilometr a půl dlouhá letní sáňkařská dráha nebo jako kletba znějící Alpine Coaster, což je malá horská dráha s dvoumístnými boby, na níž můžete se svou ratolestí vyvinout rychlost čtyřiceti kilometrů za hodinu.

Nahoru si vyvezte horské kolo a dejte si divoký sjezd do údolí se sedmi umělými skoky nebo si s celou rodinou zahrajte na lovce s lukem a šípem v ruce. Střílet budete na tříkilometrové stezce po atrapách divokých zvířat.

A pozor, čeká vás i rozhledna, odkud si naplánujete svůj zítřejší výšlap na některou z okolních jedenadvaceti dvoutisícovek, třeba na Hinterstoder. Zní vám to jako z 90. let? Lyžování pro ty, co nemohou jet do Tyrolska? Pak se nenechte mýlit. V létě je to naprosto úchvatné místo, nádherná krajina velmi připomínající slavný bavorský národní park Berchtesgaden.

Já se druhý den přemisťuji právě sem, na druhou stranu dálnice, než leží Windischgarsten. Výšlapy na okolní hřebeny jsou výzvou. Přejít Mrtvé pohoří, vystoupat na Schrocken do 2 289 metrů, šlapat dál po hřebenech se žebříky a ocelovými lany, to všechno s výhledem na ledovec Dachstein a korutanské vrcholy, to už není krkonošská turistika.

Může se hodit Jak se tam dostat:

Trasa Praha - České Budějovice - Linec Windischgarsten, dálnice A9, sjezd číslo 48 (cca 330 km). Z Brna přes Vídeň a Linec. Jak ušetřit:

Pokud nechcete platit výdaje za lanovky, soutěsky, vstupy, sáňkařskou dráhu, máte dvě možnosti: využít tzv. Pyhrn-Priel AktivCard, kterou dostanete zdarma, jestliže se ubytujete u některého ze 180 ubytovatelů zahrnutých do programu, nebo zakoupit Pyhrn-Priel Saison Card (dospělí 56 eur, děti 6-14 let 33 eur) platnou na celou sezonu. Více info na www.pyhrn-prielcard.at Tipy autorky:

Vydejte se horskou silnicí Panoramamautstrasse u Hinterstoderu za skvělými výhledy. Projděte si vodní soutěsku Dr. Vogelgesang-Klamm ve městě Spital am Pyhrn, čeká vás 500 schodů. V Grossramingu si užijte jízdu na originálních vorech na řece Enns. Vyrazte na přechod národního parku Kalkalpen v jedenácti etapách. Více info: www.pyhrn-priel.net, www.kalkalpen.at, www.hiwu.at

Možná vám ovšem při vaší rodinné výpravě bude stačit, když si vyjedete z Hinterstoderu lanovkou do 1 858 metrů a vydáte se kolem jezera Schafkogelsee na vyhlídku Dachsteinblick a odsud kamenitými serpentinami ještě o kus výš do přesně 2 000 metrů. Zasněžené alpské vrcholy s ledovci se před vámi rozevřou jako v učebnici, prostě paráda.

A kdyby vám to bylo málo, nebojte se, že byste se tu začali nudit. Kromě nekonečných treků na desítkách okolních vrcholů můžete s celou rodinou dělat spoustu dalších aktivit, například jezdit na raftu, na kánoích, motorových člunech či vikinských lodích, provozovat paragliding, lézt po lanech v lanovém městě, koupat se v termálech, zahrát si rodinný turnaj v minigolfu, vydat se na noční túru s pochodněmi... A možná že k tomu nakonec nebudete potřebovat ani děti.