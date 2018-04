Národní park chystá nové turistické stezky

Dvě přeshraniční turistické stezky by letos mohly vzniknout v Národním parku České Švýcarsko. Přecházely by do sousedního německého Saského Švýcarska. "Oba parky už vydaly své souhlasy a nyní je jen na ministerstvu vnitra a obcích, aby záležitost dotáhly do konce," řekl ředitel Národního parku České Švýcarsko Zdeněk Patzelt. Stezka pro pěší a cyklisty povede ze Zadních Jetřichovic do Rabensteinu a Promenádní stezka pro pěší na úbočí kaňonu Labe mezi Hřenskem a Schmilkou.