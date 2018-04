Nařízení EU zlikviduje vyhlídkové lety v Česku

Martina Matoušková si už dlouho přeje nastoupit do letadla a v klidu si prohlédnout posázavskou krajinu z výšky. Jenže jestli to nestihne do června, bude mít zřejmě smůlu.

Kvůli nařízení Evropské komise bude muset většina leteckých společností a aeroklubů oblíbené vyhlídkové lety zrušit. Ve středních Čechách jde o desítky subjektů, pro které jsou lety s klienty hlavním výdělkem.

Důvodem jsou nové podmínky, které Evropská unie od letošního června zavádí. Kvůli nim se firmám a aeroklubům zvýší náklady, které by se pak odrazily i v ceně letenky. Na vyhlídkové lety se totiž budou vztahovat stejná pravidla jako na přepravu osob při mezinárodních leteckých cestách.

"Nebudeme moci splnit evropské nařízení - a i kdyby se to povedlo, tak by lidi letenku stejně nezaplatili, protože by se její cena minimálně ztrojnásobila," potvrzuje Zdeněk Bůžek z Aeroklubu Karlštejn. Nyní tady například vyhlídkový let třímístným letadlem stojí přes pět tisíc korun na hodinu.



Vltavský kaňon z vyhlídky Máj



Točná bez letadel?

"Je to konec vyhlídkových letů," souhlasí se svým kolegou Jiří Hendrych, vedoucí letového provozu pražského letiště Točná.

Přitom přelety nad krajinou jsou podle provozovatelů letišť pro místní obyvatele i pro turisty velmi oblíbené. Lety se staly atraktivní především v devadesátých letech minulého století.

"Tehdy jsme létali třeba i osm hodin denně," vzpomíná Zdeněk Bůžek a dodává, že nyní je v karlštejnském aeroklubu průměrný počet vyhlídkových letů padesát až šedesát za letní období.

Po nějaké době se pak zájem klientů ustálil. "Dnes je lákadel pro turisty daleko víc, nabízejí se tandemové seskoky, lety balonem a různé podobné aktivity," dodává Bůžek.

"Vyhlídkové lety představují zhruba dvacet procent naší celoroční činnosti, navíc nyní jsou moderní větší firemní akce, prodávají se dárkové poukazy, pořádáme i další akce pro veřejnost. O tohle všechno přijdeme," vyjmenovává Martin Mezera, vedoucí leteckého provozu aeroklubu ve Zbraslavicích na Kutnohorsku.

Vyhlídkový let si však často kupují i místní obyvatelé.

"Chtěla jsem vidět, jak vypadá náš kraj shora. Člověk si uvědomí, v jak krásné krajině žije. Je to i dobrý tip, když přijede návštěva. Jednou jsme dali vyhlídkový let jako svatební dar," popisuje své zkušenosti Veronika Šmídová z Řevnic v okrese Praha-západ. Ta ráda se svými kamarády odlétala z letiště Dlouhá Lhota.



Každý let malým letadlem by musel splňovat podmínky pro velké dopravní stroje.



Vyhlídkový let jako dárek

"Před časem jsme takový let věnovali kamarádce, když slavila padesátiny. Byla by škoda, kdyby taková možnost už nebyla," posteskla si i Jitka Drábová z Mladé Boleslavi.

Více než dvě stovky vyhlídkových letů ročně prodá průměrně i kolínský aeroklub. "Od doby, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, se každý rok vracíme o krok zpátky. Nebudeme teď moci uspokojit obyvatele a hlavně turisty," poznamenal místní vedoucí leteckého provozu Jaroslav Novák.

Aerokluby a letecké společnosti si stěžují, že Evropská unie hodlá přesunout skupinu vyhlídkových letů do kategorie obchodní doprava, kam patří například mezinárodní lety z pražské Ruzyně. Malá letiště a aerokluby by tak musely splňovat stejné podmínky jako velká letiště s letadly pro dvě tři stovky pasažérů.

Podle aeroklubů je to nesmysl. "Nejsme dopravní letectví, lidi nikam nepřepravujeme," upozornil Mezera s tím, že taková pravidla Unie nezavádí kvůli bezpečnosti.

"Za těch osmnáct let, kdy se vyhlídkové lety staly populárními, se nikdy tragédie nestala, letadla mají nejpřísnější údržbu, piloti jsou profesionálové, mají průkaz obchodního pilota," vyjmenovává Mezera.



Letecký pohled na pražskou čtvrť Pankrác (2005)

Problémem je i fakt, že velká letiště mají své předpisy pro zabezpečení proti terorismu. Lidé by tedy i u malých letišť museli být odbaveni, procházet bezpečnostním rámem. Letiště by musela zvýšit počet personálu.

Navíc malé společnosti by těžko získávaly potřebné licence. Kdyby odlétalo malé letadlo na vyhlídkový let, bylo by to zkrátka, jako kdyby startoval boeing.

"Je to tak náročné, že devadesát procent aeroklubů by licence nesplnilo," míní Michal Markovič, ředitel největší letecké školy ve střední Evropě s názvem F-AIR, která sídlí na letišti Benešov. Tady vyhlídkové lety pořádá několik subjektů.



Možná se začne létat načerno

Náklady se provozovatelům letadel zvýší také kvůli tomu, že podle nového nařízení by museli letadla dovybavit téměř stejně, jako jsou vybavena mezinárodní letadla. Také by se prodražila údržba.

"Neznamená to, že nyní letadla nejsou udržovaná, ale mají svůj vlastní servis. Od června budou muset jít do servisů například do Ruzyně nebo Kbel, ale to se nesmírně prodraží," vysvětlil Markovič.

Podle Markoviče budou aerokluby hledat skulinku, jak vyhlídkové lety nabízet dál.

"Budou létat načerno bez povolení a nebudou odvádět daně. To je kontraproduktivní," tvrdí Markovič.

Jeho slova potvrzuje i Zdeněk Bůžek z Aeroklubu Karlštejn: "Bude se to praktikovat tak, že soukromí majitelé letadel budou vozit své známé. Nikdo pak nemůže nic namítat, ani když jim za to zaplatí."